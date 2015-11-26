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Overkill

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30 ноя 2020 : 		 OVERKILL завершили запись ударных

25 окт 2020 : 		 OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты

16 сен 2020 : 		 OVERKILL приступили к записи

4 авг 2020 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

26 июн 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»

11 июн 2020 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет весной

28 май 2020 : 		 Вокалист OVERKILL полон оптимизма

10 май 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL и JOURNEY на карантине

30 апр 2020 : 		 У OVERKILL есть демо новых песен

12 мар 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «У меня нет проблем с Bobby»

26 фев 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL: «Первые четыре альбома OVERKILL на 99 % состоят из моих риффов, звука и песен»

10 окт 2019 : 		 Фронтмен OVERKILL о новом альбоме

5 мар 2019 : 		 Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвонил металл-группам и сказал, что их карьера тю-тю. Но до нас они не дозвонились»

24 фев 2019 : 		 Новое видео OVERKILL

24 янв 2019 : 		 OVERKILL обсуждают разницу в звучании трэш команд восточного и западного побережья

18 янв 2019 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

11 янв 2019 : 		 Документальный фильм от OVERKILL

15 дек 2018 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет зимой

4 июн 2018 : 		 OVERKILL приступили к записи

14 май 2018 : 		 Концертное видео OVERKILL

4 май 2018 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет зимой

22 апр 2018 : 		 Видео из концертного DVD OVERKILL

14 апр 2018 : 		 Трейлер нового релиза OVERKILL

10 апр 2018 : 		 Басист OVERKILL выпускает сольник

29 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза OVERKILL
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|||| 30 ноя 2020

OVERKILL завершили запись ударных



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Басист OVERKILL D.D. Verni в недавнем интервью сообщил, что группа завершила запись ударных и уже приступила к гитарам:

«Ударные готовы, мы уже работаем над гитарами. И провозимся до конца года. Colin Richardson будет заниматься сведением чему мы очень рады. Он с нами записывал уже несколько пластинок, он отличный».

Что касается даты выхода, он ответил: «Не знаю, надо состыковать с датами концертов. Мы не будем играть никаких концертов до июля, где-то там у нас первые шоу — у нас есть забукированные даты на июль, август, сентябрь и октябрь. Если они вообще будут, чего я тоже не знаю, так что может где-то к тем датам и выйдет альбом. Будем работать».

OVERKILL Taps COLIN RICHARDSON For New Album Mix





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