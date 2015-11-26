30 ноя 2020



OVERKILL завершили запись ударных



Басист OVERKILL D.D. Verni в недавнем интервью сообщил, что группа завершила запись ударных и уже приступила к гитарам:



«Ударные готовы, мы уже работаем над гитарами. И провозимся до конца года. Colin Richardson будет заниматься сведением чему мы очень рады. Он с нами записывал уже несколько пластинок, он отличный».



Что касается даты выхода, он ответил: «Не знаю, надо состыковать с датами концертов. Мы не будем играть никаких концертов до июля, где-то там у нас первые шоу — у нас есть забукированные даты на июль, август, сентябрь и октябрь. Если они вообще будут, чего я тоже не знаю, так что может где-то к тем датам и выйдет альбом. Будем работать».













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