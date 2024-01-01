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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 37
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
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Overkill

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Бывший ударник VENOM INC. в OVERKILL



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«Мы готовимся к эпическому европейскому и североамериканскому туру с августа по декабрь и рады объявить о специальном дополнении для него. К нам присоединился старый знакомый, который работал с нами, а также с THE ABSENCE и VENOM INC. Встречайте, с барабанными палочками в руках, Jeramie Kling!».

Jeramie добавил: «Словами не передать, как я рад разделить сцену с моими хорошими друзьями из OVERKILL. Мы разнесем всех в пух и прах по всей Европе и Северной Америке (вместе с KING DIAMOND). Проверьте даты на сайте и приходите, чтобы увидеть незабываемые металлические вечера \m/».






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