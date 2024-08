сегодня



Бывший ударник VENOM INC. в OVERKILL



«Мы готовимся к эпическому европейскому и североамериканскому туру с августа по декабрь и рады объявить о специальном дополнении для него. К нам присоединился старый знакомый, который работал с нами, а также с THE ABSENCE и VENOM INC. Встречайте, с барабанными палочками в руках, Jeramie Kling!».



Jeramie добавил: «Словами не передать, как я рад разделить сцену с моими хорошими друзьями из OVERKILL. Мы разнесем всех в пух и прах по всей Европе и Северной Америке (вместе с KING DIAMOND). Проверьте даты на сайте и приходите, чтобы увидеть незабываемые металлические вечера \m/».











