Новое видео OVERKILL



OVERKILL выпустили новый, девятнадцатый по счёту студийный альбом, получивший название "The Wings Of War", 22 февраля на Nuclear Blast. Диск был записан в Gear Recording Studio, New Jersey, SKH Studio, Florida и Jrod Productions вместе с D.D. Verni и Dave'ом Linsk'ом. Продюсером материала была группа, а Chris "Zeuss" Harris отвечал за сведение и мастеринг. Travis Smith (NEVERMORE, OPETH, SOILWORK, DEATH) вновь создал оформление для диска. Этот альбом станет дебютом для барабанщика Jason'a Bittner'a (SHADOWS FALL, FLOTSAM AND JETSAM),



Трек-лист:



01. Last Man Standing

02. Believe In The Fight

03. Head Of A Pin

04. Bat Shit Crazy

05. Distortion

06. A Mother's Prayer

07. Welcome To The Garden State

08. Where Few Dare To Walk

09. Out On The Road-Kill

10. Hole In My Soul



Видео на "Welcome To The Garden State" доступно ниже.



























