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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
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Overkill

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|||| 29 янв 2024

Вокалист OVERKILL о последнем альбоме



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Вокалист OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth недавно побеседовал с Chris Akin Presents о двадцатом студийном альбоме группы, "Scorched", который вышел в апреле 2023 года на Nuclear Blast Records. По поводу того, что большая часть пластинки была записана во время пандемии коронавируса, Бобби сказал:

«Большая часть была записана, конечно, направление было сформировано до пандемии. У меня появилось демо где-то в марте 2020 года. Направление уже было — оно было скелетным, но оно было. И мы с D. D. [Verni, басист OVERKILL] продолжали обсуждение. Я сказал: "Я могу записать всё хоть завтра". Это было через несколько месяцев после того, как я записал это демо. Но я решил: "Если мы не собираемся гастролировать, то какой в этом смысл?" Я имею в виду, что наша цель — находиться на сцене и перенести всё это с нажатия кнопки "play" на то, чтобы увидеть и почувствовать это вживую. Так что мы оба согласились. И это дало нам дополнительное время на доработку. Но в первую очередь это дало дополнительное время мне, потому что Jason [Bittner, барабанщик OVERKILL] записал барабаны к июню 2020 года, а гитары начали становиться многослойными, D. D. добавил бас, и мы меняли всякую фигню то тут, то там. Но, чёрт возьми, у меня было три с половиной года, чтобы работать над этим, или, может быть, не три с половиной, а два с тремя четвертями года, чтобы доработать эту запись. И я думаю, что результаты говорят сами за себя, потому что это была палочка-выручалочка во время пандемии. Это было классное место, которое казалось нормальным, когда вокруг бушевала вся эта ненормальность... Так что я думаю, что результаты получились немного другими, потому что планка тяжёлого металла была поднята, а затем в смесь было добавлено немного блюза, и вы понимаете, как получается рок-н-ролл.

Я всегда говорил, что если кто-то говорит: "OVERRKILL — это группа, которая не экспериментирует", то я отвечаю: "Вы плохо слушали". [Смеётся]. Это неправда. У нас есть блюз, есть рок-н-ролл, есть традиционный металл, есть прогрессивный трэш и традиционный трэш и грув. Но я думаю, что в данном случае мы должны были поднять планку, расширить границы, сделать всё немного иначе, чем в прошлом».




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30 янв 2024
M
Mad Katz
Год последнего живого материала не изменился, 2010.

просмотров: 327

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