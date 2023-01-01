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Вокалист OVERKILL: «Новый альбом эклектичен и разнообразен»



Вокалист OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth рассказал канадскому изданию The Metal Voice о предстоящем двадцатом студийном альбоме группы, "Scorched", который выйдет 14 апреля на Nuclear Blast Records. Когда интервьюер Джимми Кей предположил, что пандемия пошла OVERKILL на пользу, дав группе возможность сосредоточиться на создании нового альбома без отвлекающих факторов, связанных с разъездами, Bobby ответил:



«Это не пошло нам на пользу. Мы воспользовались роскошной возможностью, когда у нас было достаточно времени. Я думаю, что это, наверное, лучший способ сказать об этом. Благодаря ему мы получили такие результаты, особенно в моём случае. Я думаю, что другие ребята кое-что подправляли, подгоняли, подтягивали, ужимали и добавляли за этот трёхлетний период. Но что касается меня, то я несколько раз переделывал эту запись, просто чтобы убедиться, что это была металлическая запись, достойная роскоши времени, в отличие от того, что было сделано на скорую руку».



Ellsworth также рассказал об общем звучании "Scorched" и о том, как OVERKILL подходили к процессу записи:



«Мы снова пригласили [продюсера] Колина Ричардсона. Это его четвёртый проект с нами. Он наш друг. Мы доверяем этому парню. Он сделал для нас пластинку от начала и до конца под названием "Killbox 13" [2003], и это тяжёлый диск. Он был выпущен в 2004 году, когда популярность жанра была не на высоте, он был не в самом здоровом состоянии. Но это одна из лучших по звучанию пластинок, которые мы когда-либо создавали, и это всё благодаря Колину. Так что когда он делал сведение, мы не давали ему особых указаний. Я имею в виду, что мы занимались продюсированием и как бы направляли его в отношении наших идей, но не обобщали требования к звучанию. Но я точно помню, что сказал ему, или, скорее, D. D. [Verni, басист OVERKILL] сказал ему — мы договорились об этом: "Мы хотим запись, которую можно слушать на большой громкости, но она не утомляет". Иногда вы покупаете одну из таких пластинок, ставите четыре трека, включаете её в девять часов и думаете: "Мне нужно сделать перерыв. Мне нужно вздремнуть. Она адски тяжёлая, но мне нужно вздремнуть". И я думаю, он так и сделал. Например, он использовал естественный резонанс барабанов из комнаты, который он смешивал со всем, что было цифровым. Он использовал гитару в стиле начала 1990-х. Так что это похоже на смесь двух эпох — это как запечатлеть что-то в прошлом и в настоящем, и слушать эти две эпохи одновременно».



Bobby также коснулся музыкального направления "Scorched":



«Альбом эклектичен и разнообразен. В нём есть разные динамика и характеристики. Как совместить это в альбоме OVERKILL? Это традиционный тяжёлый металл. В нём есть спокойные части. Есть грув. Есть трэш. Есть рок-н-ролл. Есть блюз. В общем всё что угодно. Но необходимо сшить эти части вместе, а затем взять всё это и попытаться добавить свою фирменную фишку. И я думаю, что именно это нам и удалось сделать. И в этом напрямую заслуга того количества времени, которое у нас было».







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