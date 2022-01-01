OVERKILL: Новый альбом раньше весны 2023 не ждите

Bobby "Blitz" Ellsworth в рамках недавней беседы рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:
«Мы еще не записали все партии. Нам хочется, чтобы все было как можно свежее. Барабаны готовы, гитары готовы. D.D. и я должны сесть и доработать некоторые вещи. Мы планируем выпустить альбом в апреле 2023 года, а затем отправиться в европейское турне».
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