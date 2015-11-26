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Overkill

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25 окт 2020 : 		 OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты

16 сен 2020 : 		 OVERKILL приступили к записи

4 авг 2020 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

26 июн 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»

11 июн 2020 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет весной

28 май 2020 : 		 Вокалист OVERKILL полон оптимизма

10 май 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL и JOURNEY на карантине

30 апр 2020 : 		 У OVERKILL есть демо новых песен

12 мар 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «У меня нет проблем с Bobby»

26 фев 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL: «Первые четыре альбома OVERKILL на 99 % состоят из моих риффов, звука и песен»

10 окт 2019 : 		 Фронтмен OVERKILL о новом альбоме

5 мар 2019 : 		 Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвонил металл-группам и сказал, что их карьера тю-тю. Но до нас они не дозвонились»

24 фев 2019 : 		 Новое видео OVERKILL

24 янв 2019 : 		 OVERKILL обсуждают разницу в звучании трэш команд восточного и западного побережья

18 янв 2019 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

11 янв 2019 : 		 Документальный фильм от OVERKILL

15 дек 2018 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет зимой

4 июн 2018 : 		 OVERKILL приступили к записи

14 май 2018 : 		 Концертное видео OVERKILL

4 май 2018 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет зимой

22 апр 2018 : 		 Видео из концертного DVD OVERKILL

14 апр 2018 : 		 Трейлер нового релиза OVERKILL

10 апр 2018 : 		 Басист OVERKILL выпускает сольник

29 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза OVERKILL

19 мар 2018 : 		 Бывший гитарист OVERKILL: «Их новый DVD просто кусок дерьма!»
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|||| 25 окт 2020

OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты



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Барабанщик OVERKILL Jason Bittner в недавнем интервью намекнул, что не стоит ждать от команды в ближайшее время каких-то выступлений:

«Вы не увидите нас нигде на сцене или вживую в каком-то варианте пока нам не станет достаточно комфортно, чтобы выйти на сценуУ нашего вокалиста ослаблена иммунная система — у Blitz [OVERKILL Bobby Ellsworth] ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь легких], так что мы никогда не поставим его в ситуацию, которая может быть потенциально, скажем так, опасной и может закончится для него с отрицательным результатом. Вот почему все в подвешенном состоянии. Никто не знает, что с этим будет».

По словам Jason'a, единственное, что готово для нового альбома, это ударные:

«Только ударные готовы, я успел их записать. Сейчас мы в процессе редактирования, и скоро D.D. и Dave начнут запись баса и гитар. Сказать, когда все может выйти, я просто не могу в связи с текущей ситуацией. Пока мы решили сделать все, что нужно для альбома и надеется, что в апреле или мае альбом будет выпущен. Но если нет, то тогда в октябре или декабре. Одному Богу известно, что будет и как. Надеюсь, не станет хуже. Все же тогда может еще больше затянуться. Но пока мы намерены закончить нашу работу».

OVERKILL Probably Won't Play Any Socially Distanced Or Drive-In Concerts: Our Singer Is 'Immune System Compromised'





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