OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты

Барабанщик OVERKILL Jason Bittner в недавнем интервью намекнул, что не стоит ждать от команды в ближайшее время каких-то выступлений:
«Вы не увидите нас нигде на сцене или вживую в каком-то варианте пока нам не станет достаточно комфортно, чтобы выйти на сценуУ нашего вокалиста ослаблена иммунная система — у Blitz [OVERKILL Bobby Ellsworth] ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь легких], так что мы никогда не поставим его в ситуацию, которая может быть потенциально, скажем так, опасной и может закончится для него с отрицательным результатом. Вот почему все в подвешенном состоянии. Никто не знает, что с этим будет».
По словам Jason'a, единственное, что готово для нового альбома, это ударные:
«Только ударные готовы, я успел их записать. Сейчас мы в процессе редактирования, и скоро D.D. и Dave начнут запись баса и гитар. Сказать, когда все может выйти, я просто не могу в связи с текущей ситуацией. Пока мы решили сделать все, что нужно для альбома и надеется, что в апреле или мае альбом будет выпущен. Но если нет, то тогда в октябре или декабре. Одному Богу известно, что будет и как. Надеюсь, не станет хуже. Все же тогда может еще больше затянуться. Но пока мы намерены закончить нашу работу».
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