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Вокалист OVERKILL: «О медведях пока ещё не писал»



Bobby "Blitz" Ellsworth в рамках беседы с "Appetite For Distortion" рассказал о том, где он сейчас живёт:



«Я проживаю примерно в 60 милях к западу от моста Джорджа Вашингтона. Так что я живу на северо-западе Джерси. Я ближе к Пенсильвании, чем к Нью-Йорку, я нахожусь всего в 20 милях от Пенсильвании. Но здесь есть то, что они называют Скайлендс. Это своего рода курортная зона. Это та часть Джерси, куда многие люди из Бруклина и Квинса стараются не заезжать. Дело в том, что это курортная зона — лыжные трассы, активный отдых. На моём участке уже 15 лет зимуют чёрные медведи, так что я знаю всех мам, всех детёнышей и так далее. Кроме того, я разводил немецких овчарок. Так что наличие чёрного медведя на участке и немецких овчарок, как вы понимаете, будет большой проблемой. Но всё это просто предостережение: "Не подходи к забору" — и всё в таком духе. Так что на самом деле это здорово. Если вы любите природу, езду на мотоциклах и катание на лыжах, то это место для вас».



На вопрос, писал ли он когда-нибудь трэш-песни о медведях, он ответил:



«Нет, я не писал песню конкретно про медведя, но были некоторые страшные события. У меня есть старое шале — что-то вроде того места, куда вы приходите, когда покатаетесь на лыжах, с камином и всем прочим. И мой кабинет был в подвале, который выходил на задний двор. И я сочинял — я уже забыл, какую именно пластинку, возможно, это был альбом "Ironbound" [2010] — и, как оказалось, у окна стоит медведь. Я говорю о 180 кг чёрного заглядывающего в боковое окно стоящего барибала. Должно быть, он почувствовал запах готовящейся пищи. И это напугало меня настолько, что я тут же всё дописал. И пусть я писал не про медведя, вдохновение он придал знатное!»







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