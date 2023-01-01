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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 73
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 8
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Overkill

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15 мар 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «О медведях пока ещё не писал»

15 мар 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

11 мар 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «Новый альбом эклектичен и разнообразен»

27 янв 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

24 янв 2023 : 		 Новый сингл OVERKILL выйдет в январе

3 янв 2023 : 		 Умер бывший гитарист OVERKILL и ANVIL

14 дек 2022 : 		 OVERKILL исполнили новую песню

11 дек 2022 : 		 Название нового альбома OVERKILL

9 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

2 апр 2022 : 		 D. D. VERNI — о новом альбоме OVERKILL

18 мар 2022 : 		 OVERKILL: Новый альбом раньше весны 2023 не ждите

8 мар 2022 : 		 OVERKILL открыли тур

18 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступил с OVERKILL

4 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступит с OVERKILL

15 сен 2021 : 		 Басист OVERKILL: «Дата выхода может поменяться»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет OVERKILL выйдет осенью

13 авг 2021 : 		 Новый альбом OVERKILL будет готов к сведению осенью

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

31 май 2021 : 		 Вокалист OVERKILL — о новом диске

11 май 2021 : 		 Дуэт барабанщиков STYX и OVERKILL

14 янв 2021 : 		 Вокалист OVERKILL: «Мы не выносим грязное белье на публику»

30 ноя 2020 : 		 OVERKILL завершили запись ударных

25 окт 2020 : 		 OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты

16 сен 2020 : 		 OVERKILL приступили к записи

4 авг 2020 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

26 июн 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»
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|||| сегодня

Вокалист OVERKILL: «О медведях пока ещё не писал»



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Bobby "Blitz" Ellsworth в рамках беседы с "Appetite For Distortion" рассказал о том, где он сейчас живёт:

«Я проживаю примерно в 60 милях к западу от моста Джорджа Вашингтона. Так что я живу на северо-западе Джерси. Я ближе к Пенсильвании, чем к Нью-Йорку, я нахожусь всего в 20 милях от Пенсильвании. Но здесь есть то, что они называют Скайлендс. Это своего рода курортная зона. Это та часть Джерси, куда многие люди из Бруклина и Квинса стараются не заезжать. Дело в том, что это курортная зона — лыжные трассы, активный отдых. На моём участке уже 15 лет зимуют чёрные медведи, так что я знаю всех мам, всех детёнышей и так далее. Кроме того, я разводил немецких овчарок. Так что наличие чёрного медведя на участке и немецких овчарок, как вы понимаете, будет большой проблемой. Но всё это просто предостережение: "Не подходи к забору" — и всё в таком духе. Так что на самом деле это здорово. Если вы любите природу, езду на мотоциклах и катание на лыжах, то это место для вас».

На вопрос, писал ли он когда-нибудь трэш-песни о медведях, он ответил:

«Нет, я не писал песню конкретно про медведя, но были некоторые страшные события. У меня есть старое шале — что-то вроде того места, куда вы приходите, когда покатаетесь на лыжах, с камином и всем прочим. И мой кабинет был в подвале, который выходил на задний двор. И я сочинял — я уже забыл, какую именно пластинку, возможно, это был альбом "Ironbound" [2010] — и, как оказалось, у окна стоит медведь. Я говорю о 180 кг чёрного заглядывающего в боковое окно стоящего барибала. Должно быть, он почувствовал запах готовящейся пищи. И это напугало меня настолько, что я тут же всё дописал. И пусть я писал не про медведя, вдохновение он придал знатное!»




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