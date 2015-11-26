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Overkill

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4 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступит с OVERKILL

15 сен 2021 : 		 Басист OVERKILL: «Дата выхода может поменяться»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет OVERKILL выйдет осенью

13 авг 2021 : 		 Новый альбом OVERKILL будет готов к сведению осенью

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

31 май 2021 : 		 Вокалист OVERKILL — о новом диске

11 май 2021 : 		 Дуэт барабанщиков STYX и OVERKILL

14 янв 2021 : 		 Вокалист OVERKILL: «Мы не выносим грязное белье на публику»

30 ноя 2020 : 		 OVERKILL завершили запись ударных

25 окт 2020 : 		 OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты

16 сен 2020 : 		 OVERKILL приступили к записи

4 авг 2020 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

26 июн 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»

11 июн 2020 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет весной

28 май 2020 : 		 Вокалист OVERKILL полон оптимизма

10 май 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL и JOURNEY на карантине

30 апр 2020 : 		 У OVERKILL есть демо новых песен

12 мар 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «У меня нет проблем с Bobby»

26 фев 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL: «Первые четыре альбома OVERKILL на 99 % состоят из моих риффов, звука и песен»

10 окт 2019 : 		 Фронтмен OVERKILL о новом альбоме

5 мар 2019 : 		 Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвонил металл-группам и сказал, что их карьера тю-тю. Но до нас они не дозвонились»

24 фев 2019 : 		 Новое видео OVERKILL

24 янв 2019 : 		 OVERKILL обсуждают разницу в звучании трэш команд восточного и западного побережья

18 янв 2019 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

11 янв 2019 : 		 Документальный фильм от OVERKILL

15 дек 2018 : 		 Видео с текстом от OVERKILL
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PHIL DEMMEL выступит с OVERKILL



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Бывший гитарист MACHINE HEAD и нынешний участник VIO-LENCE Phil Demmel заменит Dave Linsk в OVERKILL на концерте 13 ноября в The Wellmont Theater, Montclair, New Jersey.

Bobby "Blitz" Ellsworth: «У нас было несколько проблем с организацией этого перенесенного шоу. Но к черту проблемы, у нас у всех есть проблемы. И не успели оглянуться, как на помощь пришел наш брат и ваш знакомый Phil Demmel. Шоу должно и будет продолжаться. Увидимся в Welmomt Jersey...»

Phil: «Я так взволнован тем, что буду джемовать с моими братьями из OVERKILL в Нью-Джерси. Я по уши погрузился в изучение партий и ожидаю бешеного шоу».

Former MACHINE HEAD Guitarist PHIL DEMMEL To Fill In For DAVE LINSK At OVERKILL Concert



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