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PHIL DEMMEL выступит с OVERKILL



Бывший гитарист MACHINE HEAD и нынешний участник VIO-LENCE Phil Demmel заменит Dave Linsk в OVERKILL на концерте 13 ноября в The Wellmont Theater, Montclair, New Jersey.



Bobby "Blitz" Ellsworth: «У нас было несколько проблем с организацией этого перенесенного шоу. Но к черту проблемы, у нас у всех есть проблемы. И не успели оглянуться, как на помощь пришел наш брат и ваш знакомый Phil Demmel. Шоу должно и будет продолжаться. Увидимся в Welmomt Jersey...»



Phil: «Я так взволнован тем, что буду джемовать с моими братьями из OVERKILL в Нью-Джерси. Я по уши погрузился в изучение партий и ожидаю бешеного шоу».







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