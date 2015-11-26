Видео с текстом от OVERKILL

OVERKILL выпустят свой новый, девятнадцатый по счёту студийный альбом, получивший название "The Wings Of War", 22 февраля на Nuclear Blast. Диск был записан в Gear Recording Studio, New Jersey, SKH Studio, Florida и Jrod Productions вместе с D.D. Verni и Dave'ом Linsk'ом. Продюсером материала была группа, а Chris "Zeuss" Harris отвечал за сведение и мастеринг. Travis Smith (NEVERMORE, OPETH, SOILWORK, DEATH) вновь создал оформление для диска. Этот альбом станет дебютом для барабанщика Jason'a Bittner'a (SHADOWS FALL, FLOTSAM AND JETSAM),
Трек-лист:
01. Last Man Standing
02. Believe In The Fight
03. Head Of A Pin
04. Bat Shit Crazy
05. Distortion
06. A Mother's Prayer
07. Welcome To The Garden State
08. Where Few Dare To Walk
09. Out On The Road-Kill
10. Hole In My Soul
LU777
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