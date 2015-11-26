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Overkill

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15 дек 2018 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет зимой

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14 апр 2018 : 		 Трейлер нового релиза OVERKILL

10 апр 2018 : 		 Басист OVERKILL выпускает сольник

29 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза OVERKILL

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11 фев 2018 : 		 OVERKILL работают над новым диском

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5 май 2017 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL и FLOTSAM AND JETSAM в OVERKILL

24 мар 2017 : 		 Вокалист OVERKILL о том, почему RON LIPNICKI не ездит в тур

17 мар 2017 : 		 Новое видео OVERKILL

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4 фев 2017 : 		 Новое видео OVERKILL

27 янв 2017 : 		 Вокалист OVERKILL: «Я интересуюсь политикой, но петь про неё не хочу»

22 дек 2016 : 		 Новое видео OVERKILL

15 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома OVERKILL

8 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома OVERKILL

1 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома OVERKILL
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|||| 18 янв 2019

Видео с текстом от OVERKILL



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OVERKILL выпустят свой новый, девятнадцатый по счёту студийный альбом, получивший название "The Wings Of War", 22 февраля на Nuclear Blast. Диск был записан в Gear Recording Studio, New Jersey, SKH Studio, Florida и Jrod Productions вместе с D.D. Verni и Dave'ом Linsk'ом. Продюсером материала была группа, а Chris "Zeuss" Harris отвечал за сведение и мастеринг. Travis Smith (NEVERMORE, OPETH, SOILWORK, DEATH) вновь создал оформление для диска. Этот альбом станет дебютом для барабанщика Jason'a Bittner'a (SHADOWS FALL, FLOTSAM AND JETSAM),

Трек-лист:

01. Last Man Standing
02. Believe In The Fight
03. Head Of A Pin
04. Bat Shit Crazy
05. Distortion
06. A Mother's Prayer
07. Welcome To The Garden State
08. Where Few Dare To Walk
09. Out On The Road-Kill
10. Hole In My Soul

Видео с текстом на "Head Of A Pin" доступно ниже.



OVERKILL: Lyric Video For New Song 'Head Of A Pin'








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LU777


18 янв 2019, 23:32		За верность стилю!!! +


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