Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 49
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 34
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 18
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
*Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро ... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 49
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 34
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
[= ||| все новости группы



*

Overkill

*



14 апр 2023 : 		 Новое видео OVERKILL

8 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «На данный момент я не планирую уходить на покой»

15 мар 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «О медведях пока ещё не писал»

15 мар 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

11 мар 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «Новый альбом эклектичен и разнообразен»

27 янв 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

24 янв 2023 : 		 Новый сингл OVERKILL выйдет в январе

3 янв 2023 : 		 Умер бывший гитарист OVERKILL и ANVIL

14 дек 2022 : 		 OVERKILL исполнили новую песню

11 дек 2022 : 		 Название нового альбома OVERKILL

9 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

2 апр 2022 : 		 D. D. VERNI — о новом альбоме OVERKILL

18 мар 2022 : 		 OVERKILL: Новый альбом раньше весны 2023 не ждите

8 мар 2022 : 		 OVERKILL открыли тур

18 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступил с OVERKILL

4 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступит с OVERKILL

15 сен 2021 : 		 Басист OVERKILL: «Дата выхода может поменяться»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет OVERKILL выйдет осенью

13 авг 2021 : 		 Новый альбом OVERKILL будет готов к сведению осенью

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

31 май 2021 : 		 Вокалист OVERKILL — о новом диске

11 май 2021 : 		 Дуэт барабанщиков STYX и OVERKILL

14 янв 2021 : 		 Вокалист OVERKILL: «Мы не выносим грязное белье на публику»

30 ноя 2020 : 		 OVERKILL завершили запись ударных

25 окт 2020 : 		 OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты

16 сен 2020 : 		 OVERKILL приступили к записи
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео OVERKILL



zoom
Scorched, новое видео OVERKILL, доступно для просмотра ниже.




Like!+9Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 апр 2023
o
olly71
Приятно удивили оверкилы . Ну и где ваша новая Металлика ? Оверкилл её обоссали и растоптали ))))
Like!2  Dislike!1
14 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
olly71, да и без Overkill Металлика сама с собой эта сделала.
Like!1  Dislike!1
14 апр 2023
Corpsegrinder04
Все круто, но начало явно подспижжено с дендивской игры робокоп 3 ))
Like!1
14 апр 2023
M
Mad Katz
Потратили время, наморщили моск, навставляли цепляющих внимание фишечек и в результате интересно слушать минимум один рас, что немало.
14 апр 2023
грозакоммунистов
Хороший альбом получился.

просмотров: 854

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом