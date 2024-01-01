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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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Overkill

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21 май 2024 : 		 D.D. VERNI вернулся в OVERKILL

22 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

15 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON об OVERKILL: «У них нет никакого "Risk" или "St. Anger"»

14 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

11 апр 2024 : 		 OVERKILL репетируют с DAVID ELLEFSON

31 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о концертах с OVERKILL

13 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур

29 янв 2024 : 		 Вокалист OVERKILL о последнем альбоме

28 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

24 авг 2023 : 		 Вокалист OVERKILL о том, как COVID повлиял на его здоровье

7 авг 2023 : 		 OVERKILL выступили на парковке

20 июл 2023 : 		 Видео полного выступления OVERKILL

15 июл 2023 : 		 OVERKILL открыли тур

13 июл 2023 : 		 Фронтмен OVERKILL — о том, когда пора закругляться

10 июл 2023 : 		 Фронтмен OVERKILL назвал лучший альбом METALLICA

18 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

25 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL — о турах в наше время

16 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы

14 апр 2023 : 		 Новое видео OVERKILL

8 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «На данный момент я не планирую уходить на покой»

15 мар 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «О медведях пока ещё не писал»

15 мар 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

11 мар 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «Новый альбом эклектичен и разнообразен»

27 янв 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

24 янв 2023 : 		 Новый сингл OVERKILL выйдет в январе

3 янв 2023 : 		 Умер бывший гитарист OVERKILL и ANVIL
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|||| сегодня

D.D. VERNI вернулся в OVERKILL



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Видео с выступления OVERKILL, состоявшегося в рамках Milwaukee Metal Fest в The Rave/Eagles Club, Milwaukee, Wisconsin, доступно для просмотра ниже.




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