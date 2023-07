сегодня



Фронтмен OVERKILL назвал лучший альбом METALLICA



В новом интервью для "Wired In The Empire" фронтмена OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth'a спросили, какой альбом METALLICA он считает лучше — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets". Он ответил:



«Сначала нужно понять, что [дебютный альбом METALLICA 1983 года] "Kill 'Em All" изменил абсолютно всё, в нём были нарушены все правила. Кто-то скажет: "Послушайте, это не лучший альбом METALLICA". Я понимаю это, но именно с того момента все правила изменились.



Если бы мне пришлось выбирать из этих двух альбомов ["Ride The Lightning" или "Master Of Puppets"], я бы выбрал "Master Of Puppets", потому что я думаю, что к тому моменту они уже нашли свой путь. На одном воодушевлении далеко не уедешь, так что вам в любом случае приходится становиться крутыми авторами песен, и я думаю, что к тому времени, когда они добрались до "Master Of Puppets", они ими и стали».



Ellsworth сказал, что этим летом OVERKILL будут выступать на том же мероприятии, что и METALLICA:



«Мы тоже будем участвовать в шоу на MetLife [Stadium] в Нью-Джерси [во время их тура "M72" в начале августа].



Мы будем играть за пределами арены у главных ворот — там поставят театральную сцену, там где люди будут заходить внутрь стадиона. Это двойные шоу — пятница и воскресенье — и между ними в субботу выходной. Но PRONG выступают в пятницу вечером, а мы выступаем в воскресенье вечером. Так что я думаю, это даже круто — после стольких лет всё ещё быть связанными с этими ребятами.



Я навсегда запомнил, как люди говорили мне: "Звучание из района залива [Сан-Франциско] было просто невероятным — вся эта сцена". И я всегда говорю следующее: это может быть правдой, но [METALLICA] пришлось проехать три тысячи чёртовых миль на восток в Нью-Джерси, чтобы получить контракт [смеётся] на лейбле [Megaforce Records], на котором мы тоже вскоре после этого оказались [смеётся]».







+1 -0



( 2 ) просмотров: 800