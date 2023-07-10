Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 40
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 28
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 21
*Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом 21
*DARK ANGEL полны надежды 15
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 13
*Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом впо... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 40
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 28
[= ||| все новости группы



*

Overkill

*



10 июл 2023 : 		 Фронтмен OVERKILL назвал лучший альбом METALLICA

18 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

25 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL — о турах в наше время

16 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы

14 апр 2023 : 		 Новое видео OVERKILL

8 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «На данный момент я не планирую уходить на покой»

15 мар 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «О медведях пока ещё не писал»

15 мар 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

11 мар 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «Новый альбом эклектичен и разнообразен»

27 янв 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

24 янв 2023 : 		 Новый сингл OVERKILL выйдет в январе

3 янв 2023 : 		 Умер бывший гитарист OVERKILL и ANVIL

14 дек 2022 : 		 OVERKILL исполнили новую песню

11 дек 2022 : 		 Название нового альбома OVERKILL

9 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

2 апр 2022 : 		 D. D. VERNI — о новом альбоме OVERKILL

18 мар 2022 : 		 OVERKILL: Новый альбом раньше весны 2023 не ждите

8 мар 2022 : 		 OVERKILL открыли тур

18 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступил с OVERKILL

4 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступит с OVERKILL

15 сен 2021 : 		 Басист OVERKILL: «Дата выхода может поменяться»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет OVERKILL выйдет осенью

13 авг 2021 : 		 Новый альбом OVERKILL будет готов к сведению осенью

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

31 май 2021 : 		 Вокалист OVERKILL — о новом диске

11 май 2021 : 		 Дуэт барабанщиков STYX и OVERKILL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фронтмен OVERKILL назвал лучший альбом METALLICA



zoom
В новом интервью для "Wired In The Empire" фронтмена OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth'a спросили, какой альбом METALLICA он считает лучше — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets". Он ответил:

«Сначала нужно понять, что [дебютный альбом METALLICA 1983 года] "Kill 'Em All" изменил абсолютно всё, в нём были нарушены все правила. Кто-то скажет: "Послушайте, это не лучший альбом METALLICA". Я понимаю это, но именно с того момента все правила изменились.

Если бы мне пришлось выбирать из этих двух альбомов ["Ride The Lightning" или "Master Of Puppets"], я бы выбрал "Master Of Puppets", потому что я думаю, что к тому моменту они уже нашли свой путь. На одном воодушевлении далеко не уедешь, так что вам в любом случае приходится становиться крутыми авторами песен, и я думаю, что к тому времени, когда они добрались до "Master Of Puppets", они ими и стали».

Ellsworth сказал, что этим летом OVERKILL будут выступать на том же мероприятии, что и METALLICA:

«Мы тоже будем участвовать в шоу на MetLife [Stadium] в Нью-Джерси [во время их тура "M72" в начале августа].

Мы будем играть за пределами арены у главных ворот — там поставят театральную сцену, там где люди будут заходить внутрь стадиона. Это двойные шоу — пятница и воскресенье — и между ними в субботу выходной. Но PRONG выступают в пятницу вечером, а мы выступаем в воскресенье вечером. Так что я думаю, это даже круто — после стольких лет всё ещё быть связанными с этими ребятами.

Я навсегда запомнил, как люди говорили мне: "Звучание из района залива [Сан-Франциско] было просто невероятным — вся эта сцена". И я всегда говорю следующее: это может быть правдой, но [METALLICA] пришлось проехать три тысячи чёртовых миль на восток в Нью-Джерси, чтобы получить контракт [смеётся] на лейбле [Megaforce Records], на котором мы тоже вскоре после этого оказались [смеётся]».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 июл 2023
gravitgroove
Да задолбали эти однотипные вопросы журналистов. Будто бы других групп у них нет.

Хоть кто-нибудь у Хэтфилда спросили в лоб, нагло так, какой альбом Оверкилл лично он считает выдающимся.
10 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, скажет "все выдающиеся, это ж мои братишки, мы в 84-м с Блитцем один хот-дог на двоих съели".

просмотров: 800

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом