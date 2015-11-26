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Басист OVERKILL : «Дата выхода может поменяться»



D.D. Verni в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как идёт процесс работы над новым материалом:



«Мы записываем его прямо сейчас. Большая часть уже готова. Если честно, он постоянно сдвигается в зависимости от ситуации с COVID, от того, когда мы сможем отправиться в турне. Сначала мы думали: "Какая разница, будем мы гастролировать или нет? Просто выпустим пластинку". А потом мы решили: "Мы правда хотим выпустить музыку, а потом донести её до людей". В этом и заключается удовольствие. Это не просто выпустить альбом и сказать: "Вот так"; важно иметь возможность гастролировать с ним, привозить его и распространять. Так что сейчас у нас запланировано турне на март здесь, в Штатах, а затем в апреле и мае в Европе в следующем году. План состоит в том, чтобы, возможно, выпустить альбом одновременно с этим туром. Так что мы должны посмотреть, как пойдут дела с гастролями и с записью альбома. Если пластинка будет готова, то, возможно, это имеет смысл сделать. Но если они снова сорвут нам гастроли, может быть, мы ещё немного повременим, а может быть, и нет, и тогда мы скажем: "Ладно, давайте просто двигаться дальше". Я не уверен на сто процентов. Но по большей части всё уже готово. Мы просто записываемся, вносим последние штрихи. То есть он должен быть сведён и всё такое, но сейчас мы работаем над обложкой с нашим художником. Так что всё идёт своим чередом».







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