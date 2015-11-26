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OVERKILL работают над новым материалом



Барабанщик OVERKILL Jason Bittner в интервью BODS Mayhem Hour рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:



«Технически к этому моменту у нас бы уже всё было готово, если бы в марте ничего не изменилось. Но с учётом ситуации спешить с релизом смысла нет, поэтому мы чуть больше времени уделяем песням и их доработке. Я бы сказал, я где-то на седьмом из одиннадцати треков. Так что семь, можно сказать, готово. И в ближайшие пару недель я поработаю над остальными.



Последний раз, когда я общался с D.D., мы прикинули, что где-то в сентябре можем начинать, если, конечно же, будет такая возможность. Проблема в том, что мы не можем сделать нашу обычную подготовительную работу, потому что мы живём разных штатах. D.D. — в Нью-Джерси, мне до него три часа. Blitz и Derek — в двух часах, а Dave и вовсе во Флориде. Так что проблема в том, что даже если мы и соберёмся, две недели нужно сидеть на карантине и только тогда что-то начинать.



Наша стандартная практика в работе над альбомом состоит в том, что мы каждый готовим всё у себя, а потом на неделю собираемся в Нью-Джерси и собираем всё воедино. И мы работаем над двумя песнями в день, это занимает пять-шесть дней, а потом всё готово. Но сейчас потребуется больше времени на то, чтобы собраться, больше обсуждений через интернет вместо обычной игры. Так что посмотрим».



На вопрос о том, хватит ли одиннадцати треков, Jason ответил:



«Я предполагаю, что то, что у нас есть, и будет на альбоме. Мы не из тех групп, кто делают дополнительные песни, мы из тех, кто сочиняет столько материала, сколько нужно для альбома, и один бонус-трек мы готовим для Японии, где всегда нужен бисайд. И всё. Мы не как METALLICA: "Давайте сделаем тридцать тем и выберем десять лучших". Я считаю, что куда лучше сконцентрироваться на том, чтобы сделать десять отличных тем вместо того, чтобы отбрасывать массу лишнего».













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