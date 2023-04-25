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Overkill

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Вокалист OVERKILL — о турах в наше время



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Bobby "Blitz" Ellsworth в рамках недавней беседы объяснил своё видение процесса туров в настоящее время:

«Безусловно, всё изменилось. С индивидуальной точки зрения вы должны быть готовы ко всему. Но если говорить о ежедневной подготовке к туру, то я стараюсь выкинуть из головы все мысли о том, что всё это уже было. Мы знаем, что рискуем, когда дело доходит до дела. Логистика в финансовом плане отличается. Это может быть сложная ситуация, просто исходя из обычных расходов, просто из того факта, что транспорт сейчас намного дороже. И люди не хотят лезть в карман и платить за транспорт, они хотят заплатить за билет на концерт. Так что я понимаю. Но я не позволю этим логистическим проблемам стать тем, что заставит нас задумываться о такой простой вещи, как гастроли.

Всё становится сложным за кулисами; но никаких сложностей на сцене. Сцена есть сцена. Поэтому я считаю, что если я использую это как свою мотивацию, всё остальное просто — я не буду говорить "встаёт на место", но, конечно, ты находишь способы, как с этим справиться. Ты окружаешь себя хорошими людьми. У меня отличный тур-менеджер, у меня отличный агент по бронированию, и она занимается всеми вопросами страхования, налогов, увеличения расходов и всего остального. Потому что мы по-прежнему хотим представлять себя как OVERKILL. На протяжении многих лет мы не просто появлялись с усилителем и с одной гитарой. Мы появлялись с барабанными установками, огромными задниками, большим бэкграундом и световым шоу. И это по-прежнему важно для нас. Мы хотим представить себя на самом высоком уровне. И единственный способ сделать это — оставаться собой, но при этом окружить себя хорошими людьми».

На вопрос о том, считает ли он, что трёхмесячные туры уходят в прошлое, и такие группы, как OVERKILL, сосредоточатся на более коротких турах, охватывающих небольшие географические регионы, он ответил:

«Мы уже давно так делаем, потому что это экономически выгоднее. Мы делаем блоки от трёх недель до месяца уже как минимум десять лет. И нам это подходит. Потому что в какой-то степени меньше риска, если проект развалится. Если в трёхмесячном туре всё сорвётся, все расходы приходятся на этот трёхмесячный период. Но если вы выступаете от трёх недель до месяца, если вы выступаете на ограниченной территории, вы можете максимизировать, например, свой доход, но вы можете минимизировать свои потери, если случится что-то непредвиденное, что-то, чего вы не знаете. Легче перенести 10 концертов, когда кто-то заболел на десятом, а их осталось всего 10, чем перенести 40 концертов после этого, когда билеты нужно сдавать, а автобусы оплачены наперёд, и вы подписываете контракты на трёхмесячные сроки».




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25 апр 2023
o
overgrin
Всё правильно!
Но если брать Сша и Канаду там проблем нет....нет топливного кризиса (это пиздёж) нет дорожания гостинниц,есть некоторые проблемы в логистике.
В Европу американцам сложнее стало летать...эт факт
Но группы которые берут больше 100 за шоу ездят и норм(с декорациями...и всем сопут ствующим....транспортные расходы увеличились примерно на 25%,проживание побольше)
А для остальных сложновато.....хотя тот же Accept ездят в Сша как туристы из экономии поскольку стоимость их концерта не велика и тащить барахло не выгодно.
Хотя есть персонажи типа King a///........шоу должно быть шоу,но и он не в минусе

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