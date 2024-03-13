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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 26
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
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Overkill

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DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур



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OVERKILL сообщили о том, что воспользуются услугами DAVID'a ELLEFSON'a в рамках тура "Scorching Latin America 2024", который заменит D.D. Verni, проходящего восстановление после операции. Тур стартует 11 апреля в Мексике и закончится 28 апреля в Бразилии.

Bobby "Blitz" Ellsworth: «Южная, Центральная Америка и Мексика, D.D. идет на поправку после операции, а перед нами открываются такие возможности, что куда уж тут возвращаться, как не к истокам THRASH! Пожалуйста, поприветствуйте мистера David Ellefson в рядах OVERKILL, в апреле 2024 года! David, ты можешь помочь? Ответ: "Да, поехали!". Мы не можем дождаться встречи с вами, ребята! Вздрогнем!»

Verni: «Обидно, что не удастся потрэшить с нашими латиноамериканскими фанатами, но надо наладить работу этого филиала!!!.... Но кто, как не один из великих оригинальных трэш-басистов и старый друг David Ellefson, сможет заменить меня?!»

Ellefson: «Для меня большая честь заменить моего друга, великого D.D. Verni, так как у него сейчас идет процесс восстановления. OVERKILL всегда несут ярость, и я с нетерпением жду, когда смогу вместе с ними испепелить Латинскую Америку!»








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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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13 мар 2024
Орион
Молодец! Нашёл себе неплохую работёнку, на первое время 😂
13 мар 2024
ChatGPT
да, известные мастера солячного дрочева))))
Like!1
13 мар 2024
olly71
Не всё таки Эллеффсон красавчик . Не могу вспомнить ещё кого то другого кто был выброшен из очень большой группы и не опустил руки и так активно крутился везде где только можно. Море проектов многие из которых совершенно не интересны но везде капает копеечка . Каждую неделю новости что он с кем то выступает с новым в новой точке земного шара. Не унывающий дядька за это респект ему.
Like!4
13 мар 2024
P
Paffoss
olly71, можно еще вспомнить....Мастейна)))
  Dislike!3
13 мар 2024
гладиатор
Paffoss, нет, Олли сказал: " и активно крутился где только можно ". Мастейн тут вообне а кассу .

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