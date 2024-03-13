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DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур



OVERKILL сообщили о том, что воспользуются услугами DAVID'a ELLEFSON'a в рамках тура "Scorching Latin America 2024", который заменит D.D. Verni, проходящего восстановление после операции. Тур стартует 11 апреля в Мексике и закончится 28 апреля в Бразилии.



Bobby "Blitz" Ellsworth: «Южная, Центральная Америка и Мексика, D.D. идет на поправку после операции, а перед нами открываются такие возможности, что куда уж тут возвращаться, как не к истокам THRASH! Пожалуйста, поприветствуйте мистера David Ellefson в рядах OVERKILL, в апреле 2024 года! David, ты можешь помочь? Ответ: "Да, поехали!". Мы не можем дождаться встречи с вами, ребята! Вздрогнем!»



Verni: «Обидно, что не удастся потрэшить с нашими латиноамериканскими фанатами, но надо наладить работу этого филиала!!!.... Но кто, как не один из великих оригинальных трэш-басистов и старый друг David Ellefson, сможет заменить меня?!»



Ellefson: «Для меня большая честь заменить моего друга, великого D.D. Verni, так как у него сейчас идет процесс восстановления. OVERKILL всегда несут ярость, и я с нетерпением жду, когда смогу вместе с ними испепелить Латинскую Америку!»















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