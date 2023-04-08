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Вокалист OVERKILL: «На данный момент я не планирую уходить на покой»



В новом интервью Джорджу Дионну с KNAC.COM вокалиста Bobby "Blitz" Ellsworth'a из группы OVERKILL, которая была образована более 40 лет назад, спросили, думал ли он когда-нибудь о завершении деятельности, на что он ответил:



«Я пойму, когда придёт время. Не то чтобы я думал: "Вот такой план". Обстоятельства диктуют мне, могу я это сделать или не могу. Я думаю, что это самое важное.



Я испытываю огромную гордость, когда дело доходит до подачи. Я думаю, что мы всегда были энергичными. Я думаю, что мы всегда были той группой, которая ни у кого не воровала идеи и не говорила: "У меня нет желания делать это сегодня". Мне всегда хотелось это сделать. Я знаю, что D. D. Verni [басист OVERKILL] — такой же. Но я позволю природе и возрасту диктовать мне волю. То есть я реалист — я знаю, что впереди у меня меньше времени, чем позади. Так что всё будет очевидно. Но на данный момент я не планирую уходить на покой».







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