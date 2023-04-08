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*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
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Overkill

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15 мар 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «О медведях пока ещё не писал»

15 мар 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

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27 янв 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

24 янв 2023 : 		 Новый сингл OVERKILL выйдет в январе

3 янв 2023 : 		 Умер бывший гитарист OVERKILL и ANVIL

14 дек 2022 : 		 OVERKILL исполнили новую песню

11 дек 2022 : 		 Название нового альбома OVERKILL

9 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

2 апр 2022 : 		 D. D. VERNI — о новом альбоме OVERKILL

18 мар 2022 : 		 OVERKILL: Новый альбом раньше весны 2023 не ждите

8 мар 2022 : 		 OVERKILL открыли тур

18 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступил с OVERKILL

4 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступит с OVERKILL

15 сен 2021 : 		 Басист OVERKILL: «Дата выхода может поменяться»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет OVERKILL выйдет осенью

13 авг 2021 : 		 Новый альбом OVERKILL будет готов к сведению осенью

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

31 май 2021 : 		 Вокалист OVERKILL — о новом диске

11 май 2021 : 		 Дуэт барабанщиков STYX и OVERKILL

14 янв 2021 : 		 Вокалист OVERKILL: «Мы не выносим грязное белье на публику»

30 ноя 2020 : 		 OVERKILL завершили запись ударных

25 окт 2020 : 		 OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты

16 сен 2020 : 		 OVERKILL приступили к записи

4 авг 2020 : 		 OVERKILL работают над новым материалом
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Вокалист OVERKILL: «На данный момент я не планирую уходить на покой»



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В новом интервью Джорджу Дионну с KNAC.COM вокалиста Bobby "Blitz" Ellsworth'a из группы OVERKILL, которая была образована более 40 лет назад, спросили, думал ли он когда-нибудь о завершении деятельности, на что он ответил:

«Я пойму, когда придёт время. Не то чтобы я думал: "Вот такой план". Обстоятельства диктуют мне, могу я это сделать или не могу. Я думаю, что это самое важное.

Я испытываю огромную гордость, когда дело доходит до подачи. Я думаю, что мы всегда были энергичными. Я думаю, что мы всегда были той группой, которая ни у кого не воровала идеи и не говорила: "У меня нет желания делать это сегодня". Мне всегда хотелось это сделать. Я знаю, что D. D. Verni [басист OVERKILL] — такой же. Но я позволю природе и возрасту диктовать мне волю. То есть я реалист — я знаю, что впереди у меня меньше времени, чем позади. Так что всё будет очевидно. Но на данный момент я не планирую уходить на покой».




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8 апр 2023
Corpsegrinder04
Блитцу здоровья.

просмотров: 530

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