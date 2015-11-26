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OVERKILL приступили к записи



OVERKILL с четырнадцатого сентября начали запись нового материала, выход которого предварительно намечен на апрель следующего года на Nuclear Blast Records. Барабанщик группы, Jason Bittner, опубликовал первое сообщение из студии, доступное ниже.











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