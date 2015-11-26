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Overkill

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16 сен 2020 : 		 OVERKILL приступили к записи

4 авг 2020 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

26 июн 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»

11 июн 2020 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет весной

28 май 2020 : 		 Вокалист OVERKILL полон оптимизма

10 май 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL и JOURNEY на карантине

30 апр 2020 : 		 У OVERKILL есть демо новых песен

12 мар 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «У меня нет проблем с Bobby»

26 фев 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL: «Первые четыре альбома OVERKILL на 99 % состоят из моих риффов, звука и песен»

10 окт 2019 : 		 Фронтмен OVERKILL о новом альбоме

5 мар 2019 : 		 Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвонил металл-группам и сказал, что их карьера тю-тю. Но до нас они не дозвонились»

24 фев 2019 : 		 Новое видео OVERKILL

24 янв 2019 : 		 OVERKILL обсуждают разницу в звучании трэш команд восточного и западного побережья

18 янв 2019 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

11 янв 2019 : 		 Документальный фильм от OVERKILL

15 дек 2018 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет зимой

4 июн 2018 : 		 OVERKILL приступили к записи

14 май 2018 : 		 Концертное видео OVERKILL

4 май 2018 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет зимой

22 апр 2018 : 		 Видео из концертного DVD OVERKILL

14 апр 2018 : 		 Трейлер нового релиза OVERKILL

10 апр 2018 : 		 Басист OVERKILL выпускает сольник

29 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза OVERKILL

19 мар 2018 : 		 Бывший гитарист OVERKILL: «Их новый DVD просто кусок дерьма!»

18 мар 2018 : 		 Концертное видео OVERKILL
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|||| сегодня

OVERKILL приступили к записи



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OVERKILL с четырнадцатого сентября начали запись нового материала, выход которого предварительно намечен на апрель следующего года на Nuclear Blast Records. Барабанщик группы, Jason Bittner, опубликовал первое сообщение из студии, доступное ниже.

OVERKILL To Begin Recording New Album Next Week




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