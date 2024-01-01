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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 29
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
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Sevendust

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18 сен 2024 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

12 янв 2024 : 		 SEVENDUST отметили юбилей "Seasons"

25 сен 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы — ню-металл? Ну такое...»

31 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST о важности музыкальной эволюции

29 авг 2023 : 		 Бокс-сет SEVENDUST выйдет осенью

5 авг 2023 : 		 SEVENDUST выступили без JOHN CONNOLLY

2 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой голос становится только лучше!»

27 июл 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»

26 июл 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

12 июл 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца

24 июн 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

15 май 2023 : 		 SEVENDUST исполнили новую песню

12 май 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

12 апр 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

10 фев 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом

30 янв 2023 : 		 Новый альбом SEVENDUST может выйти летом

25 авг 2022 : 		 SEVENDUST завершили запись вокала

13 июл 2022 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»

12 июл 2022 : 		 Гитарист SEVENDUST об уходе на пенсию

29 июн 2022 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Мы говорили, как мы любим друг друга, и у нас получилась особенная запись»

21 июн 2022 : 		 SEVENDUST всё?

19 май 2022 : 		 SEVENDUST начнут запись летом

27 мар 2022 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть 13 песен

27 янв 2022 : 		 SEVENDUST приступили к работе

12 дек 2021 : 		 Новые песни SEVENDUST
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Видео с выступления SEVENDUST



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Видео с выступления SEVENDUST, состоявшегося 12 сентября в OC Bikefest, Ocean City, Maryland, доступно для просмотра ниже. Это шоу стало первым для Jon'a Jourdan'a, который подменяет Clint'a Lowery.




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