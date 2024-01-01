Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JON BON JOVI спас женщину 50
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 30
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 27
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 21
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
*Новое видео NIGHTWISH 19
*U.D.O. открыли тур по СэШэЭй 17
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
*DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD 11
*TED NUGENT ответил PEARL JAM 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JON BON JOVI спас женщину 50
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 30
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 27
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 21
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
[= ||| все новости группы



*

Sevendust

*



21 сен 2024 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»

18 сен 2024 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

12 янв 2024 : 		 SEVENDUST отметили юбилей "Seasons"

25 сен 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы — ню-металл? Ну такое...»

31 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST о важности музыкальной эволюции

29 авг 2023 : 		 Бокс-сет SEVENDUST выйдет осенью

5 авг 2023 : 		 SEVENDUST выступили без JOHN CONNOLLY

2 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой голос становится только лучше!»

27 июл 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»

26 июл 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

12 июл 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца

24 июн 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

15 май 2023 : 		 SEVENDUST исполнили новую песню

12 май 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

12 апр 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

10 фев 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом

30 янв 2023 : 		 Новый альбом SEVENDUST может выйти летом

25 авг 2022 : 		 SEVENDUST завершили запись вокала

13 июл 2022 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»

12 июл 2022 : 		 Гитарист SEVENDUST об уходе на пенсию

29 июн 2022 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Мы говорили, как мы любим друг друга, и у нас получилась особенная запись»

21 июн 2022 : 		 SEVENDUST всё?

19 май 2022 : 		 SEVENDUST начнут запись летом

27 мар 2022 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть 13 песен

27 янв 2022 : 		 SEVENDUST приступили к работе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»



zoom
У LAJON WITHERSPOON в рамках недавнего интервью спросили, сталкивался ли он и его коллеги по группе с расизмом за свою трехдесятилетнюю карьеру:

«Не часто, но да, во время тура SLIPKNOT мы как-то раз были в каком-то месте, и там было несколько детей-расистов, которые кидали зиги. Я посмеялся над ними и сказал: «Вы, дети, даже не знаете, что это значит», — что вы делаете. Но, к счастью, мы справились с этим. И я думаю, что мы постарались дать всем понять, что нам не нужен расизм и негатив, даже по сей день. Мы не хотели быть разделенными тогда и не хотим быть разделенными сейчас. Но я чувствую, что наше сообщество и музыкальная индустрия, в которой мы работаем, а это и металл-сообщество, и рок, объединяют нас всех. Тогда не было места невежеству, и сейчас нет места невежеству. Так что мы будем продолжать в том же духе».




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 90

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом