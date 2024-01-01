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Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»



У LAJON WITHERSPOON в рамках недавнего интервью спросили, сталкивался ли он и его коллеги по группе с расизмом за свою трехдесятилетнюю карьеру:



«Не часто, но да, во время тура SLIPKNOT мы как-то раз были в каком-то месте, и там было несколько детей-расистов, которые кидали зиги. Я посмеялся над ними и сказал: «Вы, дети, даже не знаете, что это значит», — что вы делаете. Но, к счастью, мы справились с этим. И я думаю, что мы постарались дать всем понять, что нам не нужен расизм и негатив, даже по сей день. Мы не хотели быть разделенными тогда и не хотим быть разделенными сейчас. Но я чувствую, что наше сообщество и музыкальная индустрия, в которой мы работаем, а это и металл-сообщество, и рок, объединяют нас всех. Тогда не было места невежеству, и сейчас нет места невежеству. Так что мы будем продолжать в том же духе».







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