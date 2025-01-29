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Важность "Season" для карьеры SEVENDUST



Вокалист SEVENDUST LAJON WITHERSPOON в недавнем интервью объяснил, почему группа решила вернуться к альбому Season в текущем турне:



«Я просто почувствовал, что этот альбом - очень важная веха для нас, и это было чрезвычайно актуально. И 21, с учетом всего происходящего в мире, замедления и всего того, что нас остановило, показалось идеальной возможностью представить его в полном объеме, так, как он должен быть, чтобы все смогли собраться как следует и все такое».



Говоря о том, почему «Seasons» стал таким особенным альбомом для SEVENDUST, он отметил:



«Нам удалось записать его с [продюсером] Butch Walker. Это был один из последних альбомов, который мы записали в Атланте, штат Джорджия, и я помню, как покинул студию RubyRed Studios, которой владел Butch Walker, уехал на гастрольном автобусе и почувствовал, что с этого момента все будет по-другому. И, конечно же, у Бога был план, и все на самом деле изменилось. Мы стали больше гастролировать.



«Seasons« — очень важный альбом, Я считаю, что на этом альбоме мы много поём. Я почувствовал, что мы не боялись делать то, что мы хотели делать как группа в тот период нашей карьеры. Все хотели, чтобы мы были такими: «О, ребята, вы должны быть тяжелыми и крушить все подряд». Мы же повзрослели настолько, что ощутили, что наши люди, наша семья, которая выросла вместе с нами, позволяют нам развиваться как музыкантам. И я считаю, что для нас это стало важной вехой в карьере».







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