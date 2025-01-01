сегодня



Видео полного выступления SEVENDUST



Видео полного выступления SEVENDUST, которое состоялось 15 марта в Tropicana Showroom, Tropicana Casino & Hotel, Atlantic City, New Jersey, доступно для просмотра ниже:



01. Pieces

02. Denial

03. Disease

04. Crucified

05. Suffocate

06. Disgrace

07. Enemy

08. Shine

09. Angel's Son

10. Black

11. Separate

12. Praise



Encore:



13. Face To Face











+0 -0



просмотров: 128

