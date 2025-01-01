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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
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Sevendust

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17 мар 2025 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к SEVENDUST

23 фев 2025 : 		 SEVENDUST работают над новой музыкой

29 янв 2025 : 		 Важность "Season" для карьеры SEVENDUST

21 сен 2024 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»

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29 авг 2023 : 		 Бокс-сет SEVENDUST выйдет осенью

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27 июл 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»

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12 июл 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца

24 июн 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

15 май 2023 : 		 SEVENDUST исполнили новую песню

12 май 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

12 апр 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

10 фев 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом

30 янв 2023 : 		 Новый альбом SEVENDUST может выйти летом

25 авг 2022 : 		 SEVENDUST завершили запись вокала

13 июл 2022 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»

12 июл 2022 : 		 Гитарист SEVENDUST об уходе на пенсию

29 июн 2022 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Мы говорили, как мы любим друг друга, и у нас получилась особенная запись»
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Видео полного выступления SEVENDUST



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Видео полного выступления SEVENDUST, которое состоялось 15 марта в Tropicana Showroom, Tropicana Casino & Hotel, Atlantic City, New Jersey, доступно для просмотра ниже:

01. Pieces
02. Denial
03. Disease
04. Crucified
05. Suffocate
06. Disgrace
07. Enemy
08. Shine
09. Angel's Son
10. Black
11. Separate
12. Praise

Encore:

13. Face To Face






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