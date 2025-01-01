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*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 26
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 19
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 18
*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 17
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Sevendust

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SEVENDUST работают над новой музыкой



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У Lajon'a Witherspoon'a в недавнем интервью спросили, работает ли он с коллегами над каким-то новым материалом, на что он ответил:

«Мы сейчас просматриваем музыкальную шкатулку SEVENDUST с 20 или около того песнями, которые мы в данный момент перебираем, чтобы понять, что нам нравится, [ с чем] мы будем работать. И это те музыканты, которые пишут материал, присылают его и кладут в шкатулку.

Честно говоря, я чувствую, что наша лучшая работа — это когда мы собираемся вместе в комнате, в обстановке, когда мы с инструментами, такие же молодые люди, какими мы были, когда только начинали. Именно тогда и происходит волшебство. Так что мы уже готовимся к приезду на ферму. [Мы просто пытаемся выбрать дату, потому что у нас много дел». Даже после концерта DISTURBED, я полагаю, у нас будет всего неделя отдыха, прежде чем мы отправимся в круиз CREED. Но, да, мы работаем над альбомом. Даже в дороге, когда мы сядем в автобус, чего я жду не дождусь, мы будем там, будем слушать треки и прочее и, возможно, пересматривать вещи, если у нас будет время на саундчеке, чтобы сыграть новую музыку. Так что, да, сейчас все идет полным ходом... Так что новая музыка [в работе], да».




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