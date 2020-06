сегодня



THE ROLLING STONES запретят Трампу использовать свои песни



Легендарные британские рокеры выступили опубликовали заявлением о том, что их юридическая команда и исполнительская правозащитная организация BMI работают над тем, чтобы помешать Трампу использовать их песни в любой из его будущих политических кампаний.



«BMI уведомили кампанию Трампа от имени THE STONES о том, что несанкционированное использование их песен будет являться нарушением лицензионного соглашения», — заявил представитель THE ROLLING STONES. «Если Дональд Трамп проигнорирует это исключение и продолжит использовать их музыку, то ему грозит судебный иск за нарушение запрета и воспроизведение композиций на которые не была выдана лицензия».



На встрече двадцатого июня в Талсе Трамп использовал композицию THE ROLLING STONES "You Can't Always Get What You Want".











