Новое видео THE ROLLING STONES



"Scarlet", новое видео группы THE ROLLING STONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня появится в мультиформатном издании классического альбома 1973 года "Goats Head Soup".



Трек-лист:



2CD deluxe



2020 Stereo Mix



01. Dancing With Mr D



02. 100 Years Ago



03. Coming Down Again



04. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)



05. Angie



06. Silver Train



07. Hide Your Love



08. Winter



09. Can You Hear The Music



10. Star Star



Rarities & Alternative Mixes



01. Scarlet



02. All The Rage



03. Criss Cross



04. 100 Years Ago (Piano Demo)



05. Dancing With Mr D (Instrumental)



06. Heartbreaker (Instrumental)



07. Hide Your Love (Alternative Mix)



08. Dancing With Mr D (Glyn Johns 1973 Mix)



09. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) (Glyn Johns 1973 Mix)



10. Silver Train (Glyn Johns 1973 Mix)













