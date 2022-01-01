Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 21
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 12
*Новое видео KID ROCK 11
*Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа» 9
*Новое видео SEPTICFLESH 9
*Новая песня MESHUGGAH 8
*Lars'атаз попал в датский музей 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 21
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 12
[= ||| все новости группы



*

The Rolling Stones

*



14 мар 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли Уоттса THE THE ROLLING STONES звучали бы иначе»

19 янв 2022 : 		 THE ROLLING STONES вместе с V-MODA выпускают наушники

14 янв 2022 : 		 В честь THE ROLLING STONES выпустили марки

11 ноя 2021 : 		 THE ROLLING STONES сотрудничают с Tommy Jeans

28 сен 2021 : 		 THE ROLLING STONES отыграли первое шоу без Чарли

24 сен 2021 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

30 авг 2021 : 		 LARS ULRICH — о Чарли Уоттсе

28 авг 2021 : 		 THE ROLLING STONES почтили память Чарли Уоттса

27 авг 2021 : 		 THE ROLLING STONES поедут в тур

25 авг 2021 : 		 Участники BLACK SABBATH почтили память Чарли Уоттса

25 авг 2021 : 		 PETER CRISS о Чарли Уоттсе

24 авг 2021 : 		 Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John и другие о Чарли Уоттсе

24 авг 2021 : 		 Умер барабанщик THE ROLLING STONES

20 авг 2021 : 		 Нереализованный трек THE ROLLING STONES

6 авг 2021 : 		 Барабанщик THE ROLLING STONES пропустит тур

23 июл 2021 : 		 THE ROLLING STONES едут в тур

31 май 2021 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

14 май 2021 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет летом

5 май 2021 : 		 Новая коллекция THE ROLLING STONES

17 дек 2020 : 		 THE ROLLING STONES выбрали BMG

21 авг 2020 : 		 THE ROLLING STONES открывают магазин

8 авг 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

23 июл 2020 : 		 Ранее не публиковавшаяся песня THE ROLLING STONES с JIMMY PAGE

10 июл 2020 : 		 Переиздание THE ROLLING STONES выйдет осенью

7 июл 2020 : 		 Пазлы THE ROLLING STONES выйдет осенью

29 июн 2020 : 		 THE ROLLING STONES запретят Трампу использовать свои песни
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли Уоттса THE THE ROLLING STONES звучали бы иначе»



zoom
В новом интервью подкасту "Murray Adventures" и "The MGM Morning Show With Matt Murray" на 103.7 WMGM Rocks в Атлантик-Сити барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen рассказал о своей художественной серии "Legends", которая состоит из реалистичных, но в то же время импрессионистских портретов музыкантов, оказавших на него влияние: от Джими Хендрикса до Фредди Меркьюри, от Джона Леннона до Чарли Уоттса и Эдди Ван Халена. О том, как он решает, каких исполнителей рисовать, Rick сказал следующее:

«Это музыканты, певцы, авторы песен, которые вдохновляли меня на протяжении многих лет. Последний, кого я нарисовал, и для меня это было совершенно естественно — Чарли Уоттс. Если бы не Чарли Уоттс, я бы сейчас не разговаривал с вами по телефону. Я думаю, это конец эпохи. Он вдохновил очень многих взять в руки барабанные палочки. И я таким образом хотел отдать ему дань уважения. И ещё один человек, на которого я равнялся и с которым я имел честь познакомиться, это Эдди Ван Хален. Так что все эти люди так или иначе коснулись моей жизни и так или иначе вдохновили меня на то, чем я занимаюсь сегодня».

Когда Мюррей отметил, что Уоттс всегда отличался «ровным, спокойным и собранным» подходом к игре на барабанах, Allen ответил:

«Это правда, и именно это настроение я пытался передать в своей картине. У него такой довольный вид, как будто ему нечего доказывать. Но он был курящим барабанщиком. Я думаю, что во многих отношениях он был очень недооценённым. Но без Чарли Уоттса THE ROLLING STONES не звучали бы так, как они звучали. Точно так же, как если бы вы убрали Кита Муна из THE WHO, всё было бы совсем иначе».

DEF LEPPARD








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 215

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом