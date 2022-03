сегодня



Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли Уоттса THE THE ROLLING STONES звучали бы иначе»



В новом интервью подкасту "Murray Adventures" и "The MGM Morning Show With Matt Murray" на 103.7 WMGM Rocks в Атлантик-Сити барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen рассказал о своей художественной серии "Legends", которая состоит из реалистичных, но в то же время импрессионистских портретов музыкантов, оказавших на него влияние: от Джими Хендрикса до Фредди Меркьюри, от Джона Леннона до Чарли Уоттса и Эдди Ван Халена. О том, как он решает, каких исполнителей рисовать, Rick сказал следующее:



«Это музыканты, певцы, авторы песен, которые вдохновляли меня на протяжении многих лет. Последний, кого я нарисовал, и для меня это было совершенно естественно — Чарли Уоттс. Если бы не Чарли Уоттс, я бы сейчас не разговаривал с вами по телефону. Я думаю, это конец эпохи. Он вдохновил очень многих взять в руки барабанные палочки. И я таким образом хотел отдать ему дань уважения. И ещё один человек, на которого я равнялся и с которым я имел честь познакомиться, это Эдди Ван Хален. Так что все эти люди так или иначе коснулись моей жизни и так или иначе вдохновили меня на то, чем я занимаюсь сегодня».



Когда Мюррей отметил, что Уоттс всегда отличался «ровным, спокойным и собранным» подходом к игре на барабанах, Allen ответил:



«Это правда, и именно это настроение я пытался передать в своей картине. У него такой довольный вид, как будто ему нечего доказывать. Но он был курящим барабанщиком. Я думаю, что во многих отношениях он был очень недооценённым. Но без Чарли Уоттса THE ROLLING STONES не звучали бы так, как они звучали. Точно так же, как если бы вы убрали Кита Муна из THE WHO, всё было бы совсем иначе».



















