сегодня



Леди Гага, Стиви Уандер в новом треке THE ROLLING STONES



"Sweet Sounds Of Heaven", новая песня группы THE ROLLING STONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Hackney Diamonds", выход которого запланирован на 20 октября:



01. Angry

02. Get Close

03. Depending On You

04. Bite My Head Off

05. Whole Wide World

06. Dreamy Skies

07. Mess It Up

08. Live By The Sword

09. Driving Me Too Hard

10. Tell Me Straight

11. Sweet Sounds Of Heaven

12. Rolling Stone Blues







