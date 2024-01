10 янв 2024



Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет весной



THE ROLLING STONES и Mercury Studios восьмого марта выпустят концертный релиз "The Rolling Stones Live At The Wiltern", который будет доступен на DVD + 2CD; Blu-Ray + 2CD, 2CD, 3LP (3 variants: Black, Gold (D2C Exclusive), and Black & Bronze Swirl (local retail Exclusive).



Side A:

"Jumpin’ Jack Flash"

"Live With Me"

"Neighbours"

"Hand Of Fate"





Side B:

"No Expectations"

"Beast Of Burden"

"Stray Cat Blues"





Side C:

"Dance, Part 1"

"Everybody Needs Somebody To Love" (with Solomon Burke)

"That’s How Strong My Love Is"

"Going To A Go-Go"





Side D:

"Thru And Thru"

"You Don’t Have To Mean It"

"Can’t You Hear Me Knocking"





Side E:

"Rock Me Baby"

"Bitch"

"Honky Tonk Women"

"Start Me Up"





Side F:

"Brown Sugar"

"Tumbling Dice"





Трек-лист 2CD:





CD1:

"Jumpin’ Jack Flash"

"Live With Me"

"Neighbours"

"Hand Of Fate"

"No Expectations"

"Beast Of Burden"

"Stray Cat Blues"

"Dance, Part 1"

"Everybody Needs Somebody To Love" (with Solomon Burke)

"That’s How Strong My Love Is"

"Going To A Go-Go"

Band Introductions





CD2:

"Thru And Thru"

"You Don’t Have To Mean It"

"Can’t You Hear Me Knocking"

"Rock Me Baby"

"Bitch"

"Honky Tonk Women"

"Start Me Up"

"Brown Sugar"

"Tumbling Dice"







