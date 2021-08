6 авг 2021



Барабанщик THE ROLLING STONES пропустит тур



Барабанщик THE ROLLING STONES Charlie Watts не сможет принять участие в американском турне группы, стартующем 26 сентября. Его место займет Steve Jordan.



«Charlie перенес операцию, которая прошла удачно», — сказал представитель группы в своем заявлении, — «но, как я понял, его врачи на этой неделе пришли к выводу, что теперь ему необходим полноценный отдых и восстановление. Поскольку репетиции начнутся через пару недель, это, мягко говоря, очень разочаровывает, но также справедливо будет сказать, что никто этого не ожидал».



«В этот раз я выбрал немного неудачное время», - добавил Charlie. «Я упорно работаю над тем, чтобы полностью восстановиться, но сегодня по совету профессионалов я понял, что это займет определенное время. После всех страданий фанатов из-за COVID я очень не хочу, чтобы многие поклонники, у которых были билеты на этот тур, были разочарованы еще одной отсрочкой или отменой. Поэтому я попросил моего большого друга Steve Jordan заменить меня».



Jordan, который ранее играл с гитаристом THE ROLLING STONES Keith Richards, сказал:



«Это большая честь и привилегия быть дублером Charlie, и я с нетерпением жду репетиций с Mick [Jagger], Keith и Ronnie [Wood]. Никто не будет счастливее меня, когда я уступлю свое место за барабанами как только Charlie скажет мне, что он готов!»



Wood добавил: «Мне будет не хватать Charlie во время нашего грядущего тура, но он сказал мне, что шоу должно продолжаться! Я с нетерпением жду возвращения Charlie на сцену вместе с нами, как только он полностью поправится. Огромное спасибо старому другу группы Steve Jordan за то, что он будет играть вместе с нами!»



