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|||| 6 авг 2021

Барабанщик THE ROLLING STONES пропустит тур



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Барабанщик THE ROLLING STONES Charlie Watts не сможет принять участие в американском турне группы, стартующем 26 сентября. Его место займет Steve Jordan.

«Charlie перенес операцию, которая прошла удачно», — сказал представитель группы в своем заявлении, — «но, как я понял, его врачи на этой неделе пришли к выводу, что теперь ему необходим полноценный отдых и восстановление. Поскольку репетиции начнутся через пару недель, это, мягко говоря, очень разочаровывает, но также справедливо будет сказать, что никто этого не ожидал».

«В этот раз я выбрал немного неудачное время», - добавил Charlie. «Я упорно работаю над тем, чтобы полностью восстановиться, но сегодня по совету профессионалов я понял, что это займет определенное время. После всех страданий фанатов из-за COVID я очень не хочу, чтобы многие поклонники, у которых были билеты на этот тур, были разочарованы еще одной отсрочкой или отменой. Поэтому я попросил моего большого друга Steve Jordan заменить меня».

Jordan, который ранее играл с гитаристом THE ROLLING STONES Keith Richards, сказал:

«Это большая честь и привилегия быть дублером Charlie, и я с нетерпением жду репетиций с Mick [Jagger], Keith и Ronnie [Wood]. Никто не будет счастливее меня, когда я уступлю свое место за барабанами как только Charlie скажет мне, что он готов!»

Wood добавил: «Мне будет не хватать Charlie во время нашего грядущего тура, но он сказал мне, что шоу должно продолжаться! Я с нетерпением жду возвращения Charlie на сцену вместе с нами, как только он полностью поправится. Огромное спасибо старому другу группы Steve Jordan за то, что он будет играть вместе с нами!»

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

THE ROLLING STONES Drummer CHARLIE WATTS To Sit Out Band's U.S. Tour











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Family Ghost


6 авг 2021, 22:12		ипать-колотить, эти деды еще выступают

Family Ghost


6 авг 2021, 22:12		им же лет по 120


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