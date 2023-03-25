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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 26
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Видео с текстом от IMMORTAL 18
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The Rolling Stones

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25 мар 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

11 мар 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

27 фев 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

23 фев 2023 : 		 Пол — да, Ринго — нет!

10 фев 2023 : 		 Серия документальных роликов о THE ROLLING STONES

8 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

23 янв 2023 : 		 THE ROLLING STONES в TikTok

11 янв 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

21 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

19 дек 2022 : 		 Виртуальное шоу от THE ROLLING STONES

13 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

5 дек 2022 : 		 Вышла монета в честь THE ROLLING STONES

1 дек 2022 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет зимой

15 ноя 2022 : 		 THE ROLLING STONES в моно

31 окт 2022 : 		 Новый альбом THE ROLLING STONES выйдет летом

6 июл 2022 : 		 Видео с выступления THE ROLLING STONES

5 июл 2022 : 		 Биография барабанщика THE ROLLING STONES выйдет осенью

14 июн 2022 : 		 У вокалиста THE ROLLING STONES две полоски

9 май 2022 : 		 Фрагмент новых релизов THE ROLLING STONES

16 апр 2022 : 		 Переиздание THE ROLLING STONES выйдет летом

26 мар 2022 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет весной

22 мар 2022 : 		 KEITH RICHARDS намекнул, что THE ROLLING STONES работают над новой музыкой

15 мар 2022 : 		 THE ROLLING STONES отметят 60-летие в туре

14 мар 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли Уоттса THE THE ROLLING STONES звучали бы иначе»

19 янв 2022 : 		 THE ROLLING STONES вместе с V-MODA выпускают наушники

14 янв 2022 : 		 В честь THE ROLLING STONES выпустили марки
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Видео с текстом от THE ROLLING STONES



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THE ROLLING STONES опубликовали официальное видео с текстом на песню "Anybody Seen My Baby", которая вошла в альбом 1997 года Bridges To Babylon.

THE ROLLING STONES Release New English And Spanish Language Lyric Videos For "Anybody Seen My Baby"




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25 мар 2023
resurgamresponses
очарование РС работает на 101 проц

просмотров: 299

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