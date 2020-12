сегодня



THE ROLLING STONES выбрали BMG



THE ROLLING STONES выбрали BMG в качестве представителя своих интересов по сбору авторских отчислений при использовании материала группы на телевидении и радио по всему миру. Сделка произошла спустя полгода после того, как BMG запустили бутик группы.



Это совпадает с новым продлением долгосрочного контракта BMG на представление прав Mick'a Jagger'a и Keith'a Richards'a на публикацию музыки. BMG также представляет большую часть записанного каталога Keith'a Richards'a, Ronnie Wood'a и Charlie Watts'a.



Генеральный директор BMG Хартвиг Мазуч сказал: «Если вы занимаетесь продажей услуг артистам и авторам песен, то именно таких клиентов вы и мечтаете привлечь. Мы безмерно благодарны Mick'y, Keith'y, Charlie и Ronnie за их веру в нас».



BMG будут собирать роялти за исполнение таких легендарных записей, как "(I Can't Get No) Satisfaction", "Jumpin' Jack Flash" и "Start Me Up". Договор включает в себя записи, начиная с самого первого сингла 1963 года "Come On" и заканчивая широко известным мировым хитом 2020 года "Living In A Ghost Town".







