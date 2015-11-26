THE ROLLING STONES выбрали BMG в качестве представителя своих интересов по сбору авторских отчислений при использовании материала группы на телевидении и радио по всему миру. Сделка произошла спустя полгода после того, как BMG запустили бутик группы.
Это совпадает с новым продлением долгосрочного контракта BMG на представление прав Mick'a Jagger'a и Keith'a Richards'a на публикацию музыки. BMG также представляет большую часть записанного каталога Keith'a Richards'a, Ronnie Wood'a и Charlie Watts'a.
Генеральный директор BMG Хартвиг Мазуч сказал: «Если вы занимаетесь продажей услуг артистам и авторам песен, то именно таких клиентов вы и мечтаете привлечь. Мы безмерно благодарны Mick'y, Keith'y, Charlie и Ronnie за их веру в нас».
BMG будут собирать роялти за исполнение таких легендарных записей, как "(I Can't Get No) Satisfaction", "Jumpin' Jack Flash" и "Start Me Up". Договор включает в себя записи, начиная с самого первого сингла 1963 года "Come On" и заканчивая широко известным мировым хитом 2020 года "Living In A Ghost Town".
Nowhere
фига он известный настолько что никто из моего окружения про это вообще не слышал
Санчез
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