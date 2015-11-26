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The Rolling Stones

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THE ROLLING STONES выбрали BMG



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THE ROLLING STONES выбрали BMG в качестве представителя своих интересов по сбору авторских отчислений при использовании материала группы на телевидении и радио по всему миру. Сделка произошла спустя полгода после того, как BMG запустили бутик группы.

Это совпадает с новым продлением долгосрочного контракта BMG на представление прав Mick'a Jagger'a и Keith'a Richards'a на публикацию музыки. BMG также представляет большую часть записанного каталога Keith'a Richards'a, Ronnie Wood'a и Charlie Watts'a.

Генеральный директор BMG Хартвиг Мазуч сказал: «Если вы занимаетесь продажей услуг артистам и авторам песен, то именно таких клиентов вы и мечтаете привлечь. Мы безмерно благодарны Mick'y, Keith'y, Charlie и Ronnie за их веру в нас».

BMG будут собирать роялти за исполнение таких легендарных записей, как "(I Can't Get No) Satisfaction", "Jumpin' Jack Flash" и "Start Me Up". Договор включает в себя записи, начиная с самого первого сингла 1963 года "Come On" и заканчивая широко известным мировым хитом 2020 года "Living In A Ghost Town".

THE ROLLING STONES Choose BMG For Neighboring Rights, Extend Publishing Deal



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Nowhere


17 дек 2020, 11:27		@и заканчивая широко известным мировым хитом 2020 года "Living In A Ghost Town".@
фига он известный настолько что никто из моего окружения про это вообще не слышал

Санчез


17 дек 2020, 12:47		Nowhere, я тебе скажу больше, НИКТО об этом не слышал, даже тот мем с польской коровой более популярнее


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