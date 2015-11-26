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*MEGADETH и David всё 127
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 38
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 33
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*DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне» 26
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The Rolling Stones

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31 май 2021 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

14 май 2021 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет летом

5 май 2021 : 		 Новая коллекция THE ROLLING STONES

17 дек 2020 : 		 THE ROLLING STONES выбрали BMG

21 авг 2020 : 		 THE ROLLING STONES открывают магазин

8 авг 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

23 июл 2020 : 		 Ранее не публиковавшаяся песня THE ROLLING STONES с JIMMY PAGE

10 июл 2020 : 		 Переиздание THE ROLLING STONES выйдет осенью

7 июл 2020 : 		 Пазлы THE ROLLING STONES выйдет осенью

29 июн 2020 : 		 THE ROLLING STONES запретят Трампу использовать свои песни

4 май 2020 : 		 THE ROLLING STONES онлайн!

24 апр 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

9 апр 2020 : 		 'Rolling Stone Life And Death Of Brian Jones' выйдет на DVD

20 мар 2020 : 		 Отменён весенний тур THE ROLLING STONES

19 сен 2019 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью

8 апр 2019 : 		 Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES

2 апр 2019 : 		 Названа причина отмены тура THE ROLLING STONES

1 апр 2019 : 		 THE ROLLING STONES отменили североамериканский тур из-за проблем со здоровьем у Mick'a Jagger'a

22 окт 2018 : 		 Фрагмент переиздания концертного релиза THE ROLLING STONES

26 сен 2018 : 		 Переиздание концертного релиза THE ROLLING STONES выйдет осенью

11 май 2018 : 		 Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES

11 окт 2017 : 		 Гитарист AC/DC посетил шоу THE ROLLING STONES

4 авг 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза THE ROLLING STONES

25 мар 2017 : 		 Документальный релиз THE ROLLING STONES выйдет весной

5 дек 2016 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

10 окт 2016 : 		 THE ROLLING STONES исполнили кавер-версию THE BEATLES
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|||| 31 май 2021

Видео с текстом от THE ROLLING STONES



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THE ROLLING STONES опубликовали официальное видео с текстом на песню "Jumpin' Jack Flash" по случаю 53-летия с момента выпуска оригинального сингла.

THE ROLLING STONES Release Two Retro Lyric Videos In Celebration Of "Jumpin' Jack Flash" Anniversary



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Maestro vs


31 май 2021, 21:07		Фараон Имхотеп (считается строителем 6-ступенчатой пирамиды Джосера (первого большого каменного сооружения в истории) в Саккарском некрополе, рядом с Мемфисом) опубликовал официальное видео. В нём Фараон и члены его семьи озвучивают известную ирландскую считалку "Дядька Джон имел притон, главным псом был Джон наш в нём" о нетерпимости приёма сотрудниц не-ирландской национальности в заведение (приводятся гнусные факты из собеседований на работу "брови намалевала чё теперь египтянка что ли!!!!11111") и прочих бесчинствах работодателей.

Maestro vs


31 май 2021, 21:27		Переведу: при ВСЁМ УВАЖЕНИИ новости от 77летнего человека воспринимаются именно так.


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