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The Rolling Stones
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http://www.rollingstones.com
Facebook:
https://www.facebook.com/therollingstones
31 май 2021
:
Видео с текстом от THE ROLLING STONES
14 май 2021
:
Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет летом
5 май 2021
:
Новая коллекция THE ROLLING STONES
17 дек 2020
:
THE ROLLING STONES выбрали BMG
21 авг 2020
:
THE ROLLING STONES открывают магазин
8 авг 2020
:
Новое видео THE ROLLING STONES
23 июл 2020
:
Ранее не публиковавшаяся песня THE ROLLING STONES с JIMMY PAGE
10 июл 2020
:
Переиздание THE ROLLING STONES выйдет осенью
7 июл 2020
:
Пазлы THE ROLLING STONES выйдет осенью
29 июн 2020
:
THE ROLLING STONES запретят Трампу использовать свои песни
4 май 2020
:
THE ROLLING STONES онлайн!
24 апр 2020
:
Новое видео THE ROLLING STONES
9 апр 2020
:
'Rolling Stone Life And Death Of Brian Jones' выйдет на DVD
20 мар 2020
:
Отменён весенний тур THE ROLLING STONES
19 сен 2019
:
Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью
8 апр 2019
:
Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES
2 апр 2019
:
Названа причина отмены тура THE ROLLING STONES
1 апр 2019
:
THE ROLLING STONES отменили североамериканский тур из-за проблем со здоровьем у Mick'a Jagger'a
22 окт 2018
:
Фрагмент переиздания концертного релиза THE ROLLING STONES
26 сен 2018
:
Переиздание концертного релиза THE ROLLING STONES выйдет осенью
11 май 2018
:
Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES
11 окт 2017
:
Гитарист AC/DC посетил шоу THE ROLLING STONES
4 авг 2017
:
Трейлер нового концертного релиза THE ROLLING STONES
25 мар 2017
:
Документальный релиз THE ROLLING STONES выйдет весной
5 дек 2016
:
Новое видео THE ROLLING STONES
10 окт 2016
:
THE ROLLING STONES исполнили кавер-версию THE BEATLES
28 сен 2016
:
Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью
24 май 2016
:
Тизер нового релиза THE ROLLING STONES
20 апр 2016
:
Юрий Лоза предложил вокалисту THE ROLLING STONES спеть вместе
20 апр 2016
:
Продюсер THE ROLLING STONES не согласился с Юрием Лозой
9 мар 2016
:
У бывшего басиста THE ROLLING STONES рак простаты
18 сен 2015
:
THE ROLLING STONES запишут новый альбом
3 сен 2015
:
Гитарист THE ROLLING STONES: «METALLICA и BLACK SABBATH — это отличный стёб»
20 июл 2015
:
Новый сингл гитариста THE ROLLING STONES
12 июл 2015
:
Гитарист THE ROLLING STONES выпустит сольную работу
9 апр 2015
:
Новый концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет в июне
1 апр 2015
:
Новое делюкс-издание от THE ROLLING STONES
9 фев 2015
:
На платформе, где встретились основатели THE ROLLING STONES, открыта табличка
21 сен 2014
:
CHAD SMITH и WILL FERRELL исполнили классику THE ROLLING STONES
18 сен 2014
:
Новые концертные релизы THE ROLLING STONES выйдут в ноябре
7 сен 2013
:
Новый концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет в ноябре
8 апр 2013
:
Умер продюсер LED ZEPPELIN / ROLLING STONES
17 дек 2012
:
LADY GAGA присоединилась на сцене к THE ROLLING STONES
13 дек 2012
:
Видео с выступления THE ROLLING STONES
27 ноя 2012
:
THE ROLLING STONES могут заплатить штраф в £200,000
22 ноя 2012
:
Новое видео THE ROLLING STONES
1 ноя 2012
:
Премьера "Crossfire Hurricane" THE ROLLING STONES состоится восьмого ноября
12 окт 2012
:
Видео с текстом от THE ROLLING STONES
20 сен 2012
:
"GRRR! Greatest Hits" от THE ROLLING STONES с двумя новыми песнями
16 сен 2011
:
THE ROLLING STONES не будут выступать на открытии Олимпийских Игр
27 май 2010
:
Новое видео THE ROLLING STONES
26 мар 2007
:
Rolling Stones выступят в Санкт-Петербурге
1 июн 2006
:
Концерт Rolling Stones в Питере переносится на 2007 год
25 май 2006
:
Концерт ROLLING STONES в Санкт-Петербурге переносится
31 май 2021
Видео с текстом от
THE ROLLING STONES
THE ROLLING STONES опубликовали официальное видео с текстом на песню "Jumpin' Jack Flash" по случаю 53-летия с момента выпуска оригинального сингла.
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Maestro vs
31 май 2021, 21:07
Фараон Имхотеп (считается строителем 6-ступенчатой пирамиды Джосера (первого большого каменного сооружения в истории) в Саккарском некрополе, рядом с Мемфисом) опубликовал официальное видео. В нём Фараон и члены его семьи озвучивают известную ирландскую считалку "Дядька Джон имел притон, главным псом был Джон наш в нём" о нетерпимости приёма сотрудниц не-ирландской национальности в заведение (приводятся гнусные факты из собеседований на работу "брови намалевала чё теперь египтянка что ли!!!!11111") и прочих бесчинствах работодателей.
Maestro vs
31 май 2021, 21:27
Переведу: при ВСЁМ УВАЖЕНИИ новости от 77летнего человека воспринимаются именно так.
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Maestro vs
Maestro vs
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).