В честь THE ROLLING STONES выпустили марки



THE ROLLING STONES удостоены коллекции из 12 марок, приуроченных к 60-летию коллектива. Глава Королевской Почты David Gold сказал:



«Немногим группам в истории рока удалось сделать такую яркую и насыщенную карьеру, как THE ROLLING STONES. Они создали одни из самых знаковых и вдохновляющих альбомов современной музыки, а также дали революционные концертные выступления».



Пресс-релиз:



«В 2005 году THE ROLLING STONES были удостоены звания величайшей гастролирующей группы всех времён на церемонии World Music Awards. По приблизительным оценкам, они продали 250 миллионов записей, а в Великобритании у них восемь синглов № 1 и 13 альбомов № 1. Среди их бесчисленных наград — четыре "Грэмми", три MTV Music Awards и девять NME Awards. В 1989 году они были введены в Зал славы рок-н-ролла.



С тех пор, как они стали группой, их синглы и альбомы произвели на свет ряд вечно актуальных классических рок-композиций, вдохновлённых одними из величайших гитарных риффов, когда-либо написанных в истории музыки».







