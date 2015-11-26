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The Rolling Stones

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4 май 2020 : 		 THE ROLLING STONES онлайн!

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В честь THE ROLLING STONES выпустили марки



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THE ROLLING STONES удостоены коллекции из 12 марок, приуроченных к 60-летию коллектива. Глава Королевской Почты David Gold сказал:

«Немногим группам в истории рока удалось сделать такую яркую и насыщенную карьеру, как THE ROLLING STONES. Они создали одни из самых знаковых и вдохновляющих альбомов современной музыки, а также дали революционные концертные выступления».

Пресс-релиз:

«В 2005 году THE ROLLING STONES были удостоены звания величайшей гастролирующей группы всех времён на церемонии World Music Awards. По приблизительным оценкам, они продали 250 миллионов записей, а в Великобритании у них восемь синглов № 1 и 13 альбомов № 1. Среди их бесчисленных наград — четыре "Грэмми", три MTV Music Awards и девять NME Awards. В 1989 году они были введены в Зал славы рок-н-ролла.

С тех пор, как они стали группой, их синглы и альбомы произвели на свет ряд вечно актуальных классических рок-композиций, вдохновлённых одними из величайших гитарных риффов, когда-либо написанных в истории музыки».

THE ROLLING STONES Commemorated On New U.K. Stamps To Mark Band



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