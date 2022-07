сегодня



Видео с выступления THE ROLLING STONES



Видео с выступления THE ROLLING STONES, состоявшегося в лондонском Гайд-парке 3 июля, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Get Off Of My Cloud"

"19th Nervous Breakdown"

"Tumbling Dice"

"Out Of Time"

"Angie"

"You Can't Always Get What You Want"

"Like A Rolling Stone" (Bob Dylan Cover)

"You Got Me Rocking"

"Honky Tonk Women"

"You Got The Silver" (Keith Richards On Lead Vocals)

"Happy" (Keith Richards On Lead Vocals)

"Miss You"

"Midnight Rambler"

"Paint It Black"

"Start Me Up"

"Gimme Shelter"

"Jumpin' Jack Flash"





Бис:

"Sympathy For The Devil"

"(I Can't Get No) Satisfaction"







