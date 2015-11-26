Умер барабанщик THE ROLLING STONES

Барабанщик THE ROLLING STONES Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет. Причины смерти не сообщаются.
«С безмерной печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Он мирно скончался сегодня в лондонской больнице в окружении своей семьи.
Чарли был любимым мужем, отцом и дедушкой, а также одним из величайших барабанщиков своего поколения в составе THE ROLLING STONES. Мы просим уважать частную жизнь его семьи, членов группы и близких друзей в это трудное время».
Toney Moon
Спасибо за музыку, Чарли.
Alex Maher
грустно от того, что эпоха, хочу я того или нет заканчивается. Еще лет десять и не останется практически никого, кто творил в 70е годы...
Это как с великими советскими актёрами того времени.... Все почти ушли.
Печально но это неизбежно... RIP
Vechnik
Svarg_1349
Moomrick
Alex Maher
gravitgroove
-"Их же и так почти не осталось! Это же те, кто делали историю!!!"
Их таких полно было, только на полуподвальном уpoвне в штатах, только о них вспоминают те, кто глубоко интеpесуется конкpетной эпохой и стилем.
Sw0Rn
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