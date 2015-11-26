Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 107
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 44
*Новая песня IRON MAIDEN 42
*Новая песня EXODUS 33
*Новая песня ANETTE OLZON 30
[= ||| все новости группы



*

The Rolling Stones

*



24 авг 2021 : 		 Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John и другие о Чарли Уоттсе

24 авг 2021 : 		 Умер барабанщик THE ROLLING STONES

20 авг 2021 : 		 Нереализованный трек THE ROLLING STONES

6 авг 2021 : 		 Барабанщик THE ROLLING STONES пропустит тур

23 июл 2021 : 		 THE ROLLING STONES едут в тур

31 май 2021 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

14 май 2021 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет летом

5 май 2021 : 		 Новая коллекция THE ROLLING STONES

17 дек 2020 : 		 THE ROLLING STONES выбрали BMG

21 авг 2020 : 		 THE ROLLING STONES открывают магазин

8 авг 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

23 июл 2020 : 		 Ранее не публиковавшаяся песня THE ROLLING STONES с JIMMY PAGE

10 июл 2020 : 		 Переиздание THE ROLLING STONES выйдет осенью

7 июл 2020 : 		 Пазлы THE ROLLING STONES выйдет осенью

29 июн 2020 : 		 THE ROLLING STONES запретят Трампу использовать свои песни

4 май 2020 : 		 THE ROLLING STONES онлайн!

24 апр 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

9 апр 2020 : 		 'Rolling Stone Life And Death Of Brian Jones' выйдет на DVD

20 мар 2020 : 		 Отменён весенний тур THE ROLLING STONES

19 сен 2019 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью

8 апр 2019 : 		 Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES

2 апр 2019 : 		 Названа причина отмены тура THE ROLLING STONES

1 апр 2019 : 		 THE ROLLING STONES отменили североамериканский тур из-за проблем со здоровьем у Mick'a Jagger'a

22 окт 2018 : 		 Фрагмент переиздания концертного релиза THE ROLLING STONES

26 сен 2018 : 		 Переиздание концертного релиза THE ROLLING STONES выйдет осенью

11 май 2018 : 		 Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES
Показать далее
| - |

|||| 24 авг 2021

Умер барабанщик THE ROLLING STONES



*
zoom
*
* *
Барабанщик THE ROLLING STONES Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет. Причины смерти не сообщаются.

«С безмерной печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Он мирно скончался сегодня в лондонской больнице в окружении своей семьи.

Чарли был любимым мужем, отцом и дедушкой, а также одним из величайших барабанщиков своего поколения в составе THE ROLLING STONES. Мы просим уважать частную жизнь его семьи, членов группы и близких друзей в это трудное время».

THE ROLLING STONES Drummer CHARLIE WATTS Dead At 80





Like!+1Dislike!-8


КомментарииСкрыть/показать 8 )

Toney Moon


24 авг 2021, 21:19		Единственный из Роллингов вёл здоровый образ жизни, полнейшая противоположность Брайну.

Спасибо за музыку, Чарли.

Alex Maher


24 авг 2021, 21:21		Никогда не слушал эту группу, во второй половине 80-х рос на иной музыке, может с десяток песен знаю, особенно ту, на которую сделали кавер WASP,
грустно от того, что эпоха, хочу я того или нет заканчивается. Еще лет десять и не останется практически никого, кто творил в 70е годы...

Это как с великими советскими актёрами того времени.... Все почти ушли.

Печально но это неизбежно... RIP

Vechnik


24 авг 2021, 21:37		RIP

Svarg_1349


24 авг 2021, 22:04		Я без преувеличения считал, что роллинги бессмертны. Пережили вообще всех и вся. Невероятная группа!

Moomrick


24 авг 2021, 22:10		Их же и так почти не осталось! Это же те, кто делали историю!!!

Alex Maher


24 авг 2021, 22:20		Svarg_1349 да, это так. Они по сути единственные кто прошли столь долгий путь. Не важно что это не моя музыка, это история, история мира, 20го и 21го века.

gravitgroove


24 авг 2021, 22:32		Увы, но все pано или поздно подходит к концу.

-"Их же и так почти не осталось! Это же те, кто делали историю!!!"

Их таких полно было, только на полуподвальном уpoвне в штатах, только о них вспоминают те, кто глубоко интеpесуется конкpетной эпохой и стилем.

Sw0Rn


25 авг 2021, 00:19		История, глыба и человечище)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 2372

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом