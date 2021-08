24 авг 2021



Умер барабанщик THE ROLLING STONES



Барабанщик THE ROLLING STONES Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет. Причины смерти не сообщаются.



«С безмерной печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Он мирно скончался сегодня в лондонской больнице в окружении своей семьи.



Чарли был любимым мужем, отцом и дедушкой, а также одним из величайших барабанщиков своего поколения в составе THE ROLLING STONES. Мы просим уважать частную жизнь его семьи, членов группы и близких друзей в это трудное время».













