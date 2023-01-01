Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 37
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 23
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной 17
*Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил» 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 37
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
[= ||| все новости группы



*

The Rolling Stones

*



9 дек 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

2 дек 2023 : 		 PAUL McCARTNEY в новом треке THE ROLLING STONES

24 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

16 ноя 2023 : 		 Ром от THE ROLLING STONES

29 окт 2023 : 		 KEITH RICHARDS не исключает, что ROLLING STONES будут выступать в виде голограмм

28 окт 2023 : 		 THE ROLLING STONES стали первыми

27 окт 2023 : 		 LADY GAGA спела с THE ROLLING STONES: Видео

25 окт 2023 : 		 MICK JAGGER о KEITH'е RICHARDS'е: «Он сводил меня с ума, слушая The Beatles, когда мы жили в одной квартире»

20 окт 2023 : 		 LADY GAGA спела с THE ROLLING STONES

29 сен 2023 : 		 Леди Гага, Стиви Уандер в новом треке THE ROLLING STONES

22 сен 2023 : 		 Вокалист THE ROLLING STONES заценил стриминговые сервисы

14 сен 2023 : 		 Пол Маккартни, Леди Гага, Стиви Уандер и Элтон Джон на новом альбоме THE ROLLING STONES

6 сен 2023 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

5 сен 2023 : 		 Название нового альбома THE ROLLING STONES

25 мар 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

11 мар 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

27 фев 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

23 фев 2023 : 		 Пол — да, Ринго — нет!

10 фев 2023 : 		 Серия документальных роликов о THE ROLLING STONES

8 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

23 янв 2023 : 		 THE ROLLING STONES в TikTok

11 янв 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

21 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

19 дек 2022 : 		 Виртуальное шоу от THE ROLLING STONES

13 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

5 дек 2022 : 		 Вышла монета в честь THE ROLLING STONES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от THE ROLLING STONES



zoom
THE ROLLING STONES опубликовали официальное видео с текстом к песне "Happy", которая вошла в пластинку 1972 года Exile On Main St.

THE ROLLING STONES Release English And Spanish Language Lyric Videos For Exile On Main St. Classic "Happy"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 190

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом