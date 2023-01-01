×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког...
45
Новое видео THERION
31
Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и...
30
Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично...
28
Фигурки PANTERA выйдут весной
20
METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию
17
SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом
14
DORO: «Я никогда не испытывала желания выйти замуж и завести...
11
BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAID...
11
ЦАХАЛ убили барабанщика PERSEPHORE
10
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког...
45
Новое видео THERION
31
Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и...
30
Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично...
28
Фигурки PANTERA выйдут весной
20
все новости группы
The Rolling Stones
Великобритания
Rock
Pop Rock
Classic Rock
Blues Rock
Hard Rock
Psychedelic Rock
http://www.rollingstones.com
Facebook:
https://www.facebook.com/therollingstones
20 дек 2023
:
Новое видео THE ROLLING STONES
19 дек 2023
:
Концертное видео THE ROLLING STONES
9 дек 2023
:
Видео с текстом от THE ROLLING STONES
2 дек 2023
:
PAUL McCARTNEY в новом треке THE ROLLING STONES
24 ноя 2023
:
Видео с текстом от THE ROLLING STONES
16 ноя 2023
:
Ром от THE ROLLING STONES
29 окт 2023
:
KEITH RICHARDS не исключает, что ROLLING STONES будут выступать в виде голограмм
28 окт 2023
:
THE ROLLING STONES стали первыми
27 окт 2023
:
LADY GAGA спела с THE ROLLING STONES: Видео
25 окт 2023
:
MICK JAGGER о KEITH'е RICHARDS'е: «Он сводил меня с ума, слушая The Beatles, когда мы жили в одной квартире»
20 окт 2023
:
LADY GAGA спела с THE ROLLING STONES
29 сен 2023
:
Леди Гага, Стиви Уандер в новом треке THE ROLLING STONES
22 сен 2023
:
Вокалист THE ROLLING STONES заценил стриминговые сервисы
14 сен 2023
:
Пол Маккартни, Леди Гага, Стиви Уандер и Элтон Джон на новом альбоме THE ROLLING STONES
6 сен 2023
:
Новое видео THE ROLLING STONES
5 сен 2023
:
Название нового альбома THE ROLLING STONES
25 мар 2023
:
Видео с текстом от THE ROLLING STONES
11 мар 2023
:
Видео с текстом от THE ROLLING STONES
27 фев 2023
:
Видео с текстом от THE ROLLING STONES
23 фев 2023
:
Пол — да, Ринго — нет!
10 фев 2023
:
Серия документальных роликов о THE ROLLING STONES
8 фев 2023
:
Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES
23 янв 2023
:
THE ROLLING STONES в TikTok
11 янв 2023
:
Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES
21 дек 2022
:
Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES
19 дек 2022
:
Виртуальное шоу от THE ROLLING STONES
13 дек 2022
:
Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES
5 дек 2022
:
Вышла монета в честь THE ROLLING STONES
1 дек 2022
:
Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет зимой
15 ноя 2022
:
THE ROLLING STONES в моно
31 окт 2022
:
Новый альбом THE ROLLING STONES выйдет летом
6 июл 2022
:
Видео с выступления THE ROLLING STONES
5 июл 2022
:
Биография барабанщика THE ROLLING STONES выйдет осенью
14 июн 2022
:
У вокалиста THE ROLLING STONES две полоски
9 май 2022
:
Фрагмент новых релизов THE ROLLING STONES
16 апр 2022
:
Переиздание THE ROLLING STONES выйдет летом
26 мар 2022
:
Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет весной
22 мар 2022
:
KEITH RICHARDS намекнул, что THE ROLLING STONES работают над новой музыкой
15 мар 2022
:
THE ROLLING STONES отметят 60-летие в туре
14 мар 2022
:
Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли Уоттса THE THE ROLLING STONES звучали бы иначе»
19 янв 2022
:
THE ROLLING STONES вместе с V-MODA выпускают наушники
14 янв 2022
:
В честь THE ROLLING STONES выпустили марки
11 ноя 2021
:
THE ROLLING STONES сотрудничают с Tommy Jeans
28 сен 2021
:
THE ROLLING STONES отыграли первое шоу без Чарли
24 сен 2021
:
Новое видео THE ROLLING STONES
30 авг 2021
:
LARS ULRICH — о Чарли Уоттсе
28 авг 2021
:
THE ROLLING STONES почтили память Чарли Уоттса
27 авг 2021
:
THE ROLLING STONES поедут в тур
25 авг 2021
:
Участники BLACK SABBATH почтили память Чарли Уоттса
25 авг 2021
:
PETER CRISS о Чарли Уоттсе
24 авг 2021
:
Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John и другие о Чарли Уоттсе
24 авг 2021
:
Умер барабанщик THE ROLLING STONES
20 авг 2021
:
Нереализованный трек THE ROLLING STONES
6 авг 2021
:
Барабанщик THE ROLLING STONES пропустит тур
23 июл 2021
:
THE ROLLING STONES едут в тур
31 май 2021
:
Видео с текстом от THE ROLLING STONES
14 май 2021
:
Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет летом
5 май 2021
:
Новая коллекция THE ROLLING STONES
17 дек 2020
:
THE ROLLING STONES выбрали BMG
21 авг 2020
:
THE ROLLING STONES открывают магазин
8 авг 2020
:
Новое видео THE ROLLING STONES
23 июл 2020
:
Ранее не публиковавшаяся песня THE ROLLING STONES с JIMMY PAGE
10 июл 2020
:
Переиздание THE ROLLING STONES выйдет осенью
7 июл 2020
:
Пазлы THE ROLLING STONES выйдет осенью
29 июн 2020
:
THE ROLLING STONES запретят Трампу использовать свои песни
4 май 2020
:
THE ROLLING STONES онлайн!
24 апр 2020
:
Новое видео THE ROLLING STONES
9 апр 2020
:
'Rolling Stone Life And Death Of Brian Jones' выйдет на DVD
20 мар 2020
:
Отменён весенний тур THE ROLLING STONES
19 сен 2019
:
Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью
8 апр 2019
:
Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES
2 апр 2019
:
Названа причина отмены тура THE ROLLING STONES
1 апр 2019
:
THE ROLLING STONES отменили североамериканский тур из-за проблем со здоровьем у Mick'a Jagger'a
22 окт 2018
:
Фрагмент переиздания концертного релиза THE ROLLING STONES
26 сен 2018
:
Переиздание концертного релиза THE ROLLING STONES выйдет осенью
11 май 2018
:
Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES
11 окт 2017
:
Гитарист AC/DC посетил шоу THE ROLLING STONES
4 авг 2017
:
Трейлер нового концертного релиза THE ROLLING STONES
25 мар 2017
:
Документальный релиз THE ROLLING STONES выйдет весной
5 дек 2016
:
Новое видео THE ROLLING STONES
10 окт 2016
:
THE ROLLING STONES исполнили кавер-версию THE BEATLES
28 сен 2016
:
Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью
24 май 2016
:
Тизер нового релиза THE ROLLING STONES
20 апр 2016
:
Юрий Лоза предложил вокалисту THE ROLLING STONES спеть вместе
20 апр 2016
:
Продюсер THE ROLLING STONES не согласился с Юрием Лозой
9 мар 2016
:
У бывшего басиста THE ROLLING STONES рак простаты
18 сен 2015
:
THE ROLLING STONES запишут новый альбом
3 сен 2015
:
Гитарист THE ROLLING STONES: «METALLICA и BLACK SABBATH — это отличный стёб»
20 июл 2015
:
Новый сингл гитариста THE ROLLING STONES
12 июл 2015
:
Гитарист THE ROLLING STONES выпустит сольную работу
9 апр 2015
:
Новый концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет в июне
1 апр 2015
:
Новое делюкс-издание от THE ROLLING STONES
9 фев 2015
:
На платформе, где встретились основатели THE ROLLING STONES, открыта табличка
21 сен 2014
:
CHAD SMITH и WILL FERRELL исполнили классику THE ROLLING STONES
18 сен 2014
:
Новые концертные релизы THE ROLLING STONES выйдут в ноябре
7 сен 2013
:
Новый концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет в ноябре
8 апр 2013
:
Умер продюсер LED ZEPPELIN / ROLLING STONES
17 дек 2012
:
LADY GAGA присоединилась на сцене к THE ROLLING STONES
13 дек 2012
:
Видео с выступления THE ROLLING STONES
27 ноя 2012
:
THE ROLLING STONES могут заплатить штраф в £200,000
22 ноя 2012
:
Новое видео THE ROLLING STONES
1 ноя 2012
:
Премьера "Crossfire Hurricane" THE ROLLING STONES состоится восьмого ноября
12 окт 2012
:
Видео с текстом от THE ROLLING STONES
20 сен 2012
:
"GRRR! Greatest Hits" от THE ROLLING STONES с двумя новыми песнями
16 сен 2011
:
THE ROLLING STONES не будут выступать на открытии Олимпийских Игр
27 май 2010
:
Новое видео THE ROLLING STONES
26 мар 2007
:
Rolling Stones выступят в Санкт-Петербурге
1 июн 2006
:
Концерт Rolling Stones в Питере переносится на 2007 год
25 май 2006
:
Концерт ROLLING STONES в Санкт-Петербурге переносится
сегодня
Новое видео THE ROLLING STONES
"Mess It Up", новое видео группы THE ROLLING STONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hackney Diamonds
+0
-1
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 170
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет