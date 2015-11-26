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LARS ULRICH — о Чарли Уоттсе



LARS ULRICH в рамках беседы с Rolling Stone почтил память Чарли Уоттса:



«Это тяжело на многих уровнях. Очевидно, что для поклонников STONES это своего рода конец целой эпохи в группе, потому что он был единственным барабанщиком, который когда-либо записывался с ними. Он был настолько существенной частью их звучания и не до конца оценённой частью. В группе, где в центре внимания были преимущественно Mick [Jagger] и Keith [Richards], многие люди действительно не понимали, насколько он был ценен. И с этой точки зрения для меня как фаната STONES это большая потеря».



Далее он назвал Уоттса «движущей силой» THE ROLLING STONES:



«Он мог сделать песню такой, что она становилась свинговой, размашистой, и при этом в ней сохранялся настрой, задор. Видеть, как он делает это в свои семьдесят с лишним лет, было для меня очень жизнеутверждающе. [METALLICA отстают] на 20, 25 лет, но это дало мне огромную веру в возможности того, чем это может быть и дальше — музыка, концерты, связь с фанатами, связь друг с другом как группы. Нет никого выше их на этой пирамиде, и нет никого выше Чарли на этой пирамиде. Конечно, есть пара невероятных джазовых барабанщиков, которые играли до восьмидесяти лет, но в рок-н-ролльной пирамиде не было никого старше Чарли в плане того, чтобы выступать и заниматься этим».







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