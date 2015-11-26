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The Rolling Stones

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30 авг 2021 : 		 LARS ULRICH — о Чарли Уоттсе

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25 авг 2021 : 		 PETER CRISS о Чарли Уоттсе

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24 авг 2021 : 		 Умер барабанщик THE ROLLING STONES

20 авг 2021 : 		 Нереализованный трек THE ROLLING STONES

6 авг 2021 : 		 Барабанщик THE ROLLING STONES пропустит тур

23 июл 2021 : 		 THE ROLLING STONES едут в тур

31 май 2021 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

14 май 2021 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет летом

5 май 2021 : 		 Новая коллекция THE ROLLING STONES

17 дек 2020 : 		 THE ROLLING STONES выбрали BMG

21 авг 2020 : 		 THE ROLLING STONES открывают магазин

8 авг 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

23 июл 2020 : 		 Ранее не публиковавшаяся песня THE ROLLING STONES с JIMMY PAGE

10 июл 2020 : 		 Переиздание THE ROLLING STONES выйдет осенью

7 июл 2020 : 		 Пазлы THE ROLLING STONES выйдет осенью

29 июн 2020 : 		 THE ROLLING STONES запретят Трампу использовать свои песни

4 май 2020 : 		 THE ROLLING STONES онлайн!

24 апр 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

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20 мар 2020 : 		 Отменён весенний тур THE ROLLING STONES

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8 апр 2019 : 		 Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES
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LARS ULRICH — о Чарли Уоттсе



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LARS ULRICH в рамках беседы с Rolling Stone почтил память Чарли Уоттса:

«Это тяжело на многих уровнях. Очевидно, что для поклонников STONES это своего рода конец целой эпохи в группе, потому что он был единственным барабанщиком, который когда-либо записывался с ними. Он был настолько существенной частью их звучания и не до конца оценённой частью. В группе, где в центре внимания были преимущественно Mick [Jagger] и Keith [Richards], многие люди действительно не понимали, насколько он был ценен. И с этой точки зрения для меня как фаната STONES это большая потеря».

Далее он назвал Уоттса «движущей силой» THE ROLLING STONES:

«Он мог сделать песню такой, что она становилась свинговой, размашистой, и при этом в ней сохранялся настрой, задор. Видеть, как он делает это в свои семьдесят с лишним лет, было для меня очень жизнеутверждающе. [METALLICA отстают] на 20, 25 лет, но это дало мне огромную веру в возможности того, чем это может быть и дальше — музыка, концерты, связь с фанатами, связь друг с другом как группы. Нет никого выше их на этой пирамиде, и нет никого выше Чарли на этой пирамиде. Конечно, есть пара невероятных джазовых барабанщиков, которые играли до восьмидесяти лет, но в рок-н-ролльной пирамиде не было никого старше Чарли в плане того, чтобы выступать и заниматься этим».

METALLICA



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Frostauskas


30 авг 2021, 15:06		О покойниках либо хорошо, либо ничего.


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