Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет зимой



Десятого февраля на Mercury Studios THE ROLLING STONES выпустят концертный релиз "Grrr Live!", который будет доступен на тройном виниле (черном, красном и белом), 2CD, DVD + 2CD, BluRay+ 2CD.



Трек-лист:



CD1



01. Get Off Of My Cloud

02. The Last Time

03. It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)

04. Paint It Black

05. Gimme Shelter (with Lady Gaga)

06. Wild Horses

07. Going Down (with John Mayer and Gary Clark Jr)

08. Dead Flowers

09. Who Do You Love? (with The Black Keys)

10. Doom And Gloom

11. One More Shot

12. Miss You

13. Honky Tonk Women

14. Band Introductions



CD2



01. Before They Make Me Run

02. Happy

03. Midnight Rambler (with Mick Taylor)

04. Start Me Up

05. Tumbling Dice (with Bruce Springsteen)

06. Brown Sugar

07. Sympathy For the Devil

08. You Can't Always Get What You Want

09. Jumpin' Jack Flash

10. (I Can't Get No) Satisfaction



Семплы доступны ниже.







