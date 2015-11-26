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THE ROLLING STONES отменили североамериканский тур из-за проблем со здоровьем у Mick'a Jagger'a



THE ROLLING STONES были вынуждены объявить о переносе предстоящих концертов в США и Канаде.



В заявлении рок-легенд говорится:



«Мы приносим извинения за неудобства тем, у кого есть билеты на концерты, но хотим успокоить фанатов, чтобы они сохранили эти билеты, так как они будут действительны на перенесённые даты, о которых будет объявлено в ближайшее время. Врачи посоветовали Мику Mick'у в ближайшее время не ехать в тур, так как ему нужно лечение. Мику необходимо полностью восстановиться, чтобы он мог вернуться на сцену как можно скорее».



Mick Jagger:



«Мне приношу извинения всем нашим фанатам в Америке и Канаде с билетами, я очень не хочу вас так подводить. Я опустошён необходимостью отложить тур, но я буду очень усердно трудиться над тем, чтобы как можно быстрее вернуться вернуться к гастролям. Ещё раз приношу огромные извинения всем».









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