Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 67
*Новая песня DEATH ANGEL 35
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 31
*SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом 31
*Обложка нового сингла RAMMSTEIN 24
[= ||| все новости группы



*

The Rolling Stones

*



1 апр 2019 : 		 THE ROLLING STONES отменили североамериканский тур из-за проблем со здоровьем у Mick'a Jagger'a

22 окт 2018 : 		 Фрагмент переиздания концертного релиза THE ROLLING STONES

26 сен 2018 : 		 Переиздание концертного релиза THE ROLLING STONES выйдет осенью

11 май 2018 : 		 Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES

11 окт 2017 : 		 Гитарист AC/DC посетил шоу THE ROLLING STONES

4 авг 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза THE ROLLING STONES

25 мар 2017 : 		 Документальный релиз THE ROLLING STONES выйдет весной

5 дек 2016 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

10 окт 2016 : 		 THE ROLLING STONES исполнили кавер-версию THE BEATLES

28 сен 2016 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью

24 май 2016 : 		 Тизер нового релиза THE ROLLING STONES

20 апр 2016 : 		 Юрий Лоза предложил вокалисту THE ROLLING STONES спеть вместе

20 апр 2016 : 		 Продюсер THE ROLLING STONES не согласился с Юрием Лозой

9 мар 2016 : 		 У бывшего басиста THE ROLLING STONES рак простаты

18 сен 2015 : 		 THE ROLLING STONES запишут новый альбом

3 сен 2015 : 		 Гитарист THE ROLLING STONES: «METALLICA и BLACK SABBATH — это отличный стёб»

20 июл 2015 : 		 Новый сингл гитариста THE ROLLING STONES

12 июл 2015 : 		 Гитарист THE ROLLING STONES выпустит сольную работу

9 апр 2015 : 		 Новый концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет в июне

1 апр 2015 : 		 Новое делюкс-издание от THE ROLLING STONES

9 фев 2015 : 		 На платформе, где встретились основатели THE ROLLING STONES, открыта табличка

21 сен 2014 : 		 CHAD SMITH и WILL FERRELL исполнили классику THE ROLLING STONES

18 сен 2014 : 		 Новые концертные релизы THE ROLLING STONES выйдут в ноябре

7 сен 2013 : 		 Новый концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет в ноябре

8 апр 2013 : 		 Умер продюсер LED ZEPPELIN / ROLLING STONES

17 дек 2012 : 		 LADY GAGA присоединилась на сцене к THE ROLLING STONES
Показать далее
| - |
|||| сегодня

THE ROLLING STONES отменили североамериканский тур из-за проблем со здоровьем у Mick'a Jagger'a



*
zoom
*
* *
THE ROLLING STONES были вынуждены объявить о переносе предстоящих концертов в США и Канаде.

В заявлении рок-легенд говорится:

«Мы приносим извинения за неудобства тем, у кого есть билеты на концерты, но хотим успокоить фанатов, чтобы они сохранили эти билеты, так как они будут действительны на перенесённые даты, о которых будет объявлено в ближайшее время. Врачи посоветовали Мику Mick'у в ближайшее время не ехать в тур, так как ему нужно лечение. Мику необходимо полностью восстановиться, чтобы он мог вернуться на сцену как можно скорее».

Mick Jagger:

«Мне приношу извинения всем нашим фанатам в Америке и Канаде с билетами, я очень не хочу вас так подводить. Я опустошён необходимостью отложить тур, но я буду очень усердно трудиться над тем, чтобы как можно быстрее вернуться вернуться к гастролям. Ещё раз приношу огромные извинения всем».

THE ROLLING STONES Cancel No Filter North American Tour -



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Darkside.ru Member

Nerferoth Juventino


1 апр 2019, 09:02		Симмонс накаркал.

LOR


1 апр 2019, 09:55		Да уж. С годами никто моложе не становится.

sibterminator


1 апр 2019, 11:18		Не смешно если это превоапрельская шутка.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 722

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Герои мирового рока Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом