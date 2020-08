сегодня



THE ROLLING STONES открывают магазин



Легенды рок-н-ролла THE ROLLING STONES откроют первый в мире флагманский магазин RS No. 9 Carnaby по адресу: 9 Carnaby Street в лондонском Сохо.



В новом магазине, созданном в партнёрстве с Bravado, компанией Universal Music Group по продаже товаров и управлению брендом, будут представлены все отличительные черты культовой группы, а также эксклюзивные новинки моды и товаров под брендом RS No. 9 Carnaby, доступные в магазине и в интернете с 9 сентября 2020 года.



ROLLING STONES сказали:



«Сохо всегда представлял рок-н-ролл, так что Карнаби-стрит была идеальным местом для нашего собственного магазина. Мы уверены, что этот захватывающий проект, созданный нашими друзьями из Bravado, станет непревзойдённым событием для всех, кто приедет в Лондон и получит от этого удовольствие».



Коллекции включают в себя эксклюзивные и современные совместные работы для поклонников всех возрастов, в том числе мужской, женской и детской моды и аксессуаров. Специальная стеклянная посуда, на которой выгравирован знаменитый язык ROLLING STONES, была разработана с участием Baccarat. В магазине будут представлены стулья и шарфы от The Soloist, а также плащи и головные уборы от шведской марки дождевиков премиум-класса Stutterheim.



Магазин также представит Stones Red — официальный цвет от Pantone, использованный в легендарном логотипе группы. Кроме того, появится коллекция, посвящённая официальному цвету THE ROLLING STONES, и эксклюзивная лимитированная виниловая продукция.



Продолжающиеся выпуски альбомов и синглов группы будут в центре внимания магазина, а колонки Bowers & Wilkins воспроизведут треки величайшей рок-н-ролльной группы в мире, включая предстоящий релиз ремастированного альбома "Goats Head Soup" и сингла "Scarlet". Вы не всегда можете получить то, что хотите, но вы определённо сможете получить то, что вам нужно.



Совместно курируемый THE ROLLING STONES и Bravado, магазин выполнен в фирменных красном и чёрном цветах, а на стеклянном полу написаны тексты, в то время как примерочные украшены культовыми обложками альбомов.



Мэт Влашич, генеральный директор Bravado, сказал:



«Благодаря этому инновационному партнёрству ROLLING STONES добавляют ещё один культурный штрих к своему богатому наследию. RS No. 9 Carnaby — это результат многолетнего планирования и десятилетий создания одного из самых узнаваемых брендов в мире. Это место, где поклонники могут соединиться и погрузиться в музыку, стиль и дух одной из самых культовых и любимых групп в мире».























