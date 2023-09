сегодня



Вокалист THE ROLLING STONES заценил стриминговые сервисы



Недавно THE ROLLING STONES анонсировали "Hackney Diamonds" — первый за 18 лет альбом оригинального материала группы. В эксклюзивном интервью на радио CBC фронтмен THE ROLLING STONES Mick Jagger поведал о переходе от винила и кассет к компакт-дискам и потоковому вещанию:



«Звукозаписывающий бизнес, как и любой другой бизнес, сильно меняется. Звукозаписывающий бизнес — это бизнес технологий, он постоянно меняется. Когда мы только начинали работать в звукозаписывающем бизнесе, речь шла только о синглах. Речь шла о пластинках 45 об./мин. Альбомы поп-музыкантов не продавались. Продавались шоу-альбомы, такие как "South Pacific". Я не знаю, может быть, это бессмысленно для многих ваших слушателей. Так вот, шоу-альбомы — Фрэнк Синатра мог продавать альбомы. А потом вдруг появились THE BEATLES и начали продавать поп-альбомы. Это была огромная перемена по сравнению с тем временем, когда речь шла только о Top 40, о продаже синглов. Конечно, это не приносило денег. А потом звукозаписывающие компании довольно запоздало поняли, что могут продавать миллионы пластинок поп-артистов, и это вдруг стало важным событием. Затем произошла революция компакт-дисков, и все выбросили свои винилы и купили компакт-диски с тем, что у них было на виниле. Так что были 8-дорожечные плёнки, были кассеты, и всё это постоянно менялось, а потом опять все вернулись к винилу. Потоковое вещание очень ругают, но оно интересно тем, что люди всех поколений могут получить доступ к музыке всех периодов, тогда как раньше, если я хотел купить старую блюзовую пластинку 1955 года, это было очень сложно. Приходилось заказывать её по почте. Я должен был идти в специализированный магазин, даже если у меня было много денег. Теперь я могу её найти — вот она, прямо здесь. И что это значит? Это значит, что 16-летние ребята могут получить доступ ко всему, что они хотят».







