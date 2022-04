16 апр 2022



Переиздание THE ROLLING STONES выйдет летом



10 июня Mercury Studios выпустят переиздание THE ROLLING STONES "Licked Live In NYC", которое будет доступно в вариантах: на DVD+2CD, SD Blu-ray+2CD, отдельном двойном CD и тройном виниле. Оригинал был выпущен в 2003 году в рамках HBO special. Новое издание прошло полный ремастеринг и дополнено четырьмя ранее не издававшимися треками: “Start Me Up”, “Tumbling Dice”, “Gimme Shelter”, “Sympathy For The Devil”. Полный трек-лист доступен ниже на фото.







