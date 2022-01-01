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KEITH RICHARDS намекнул, что THE ROLLING STONES работают над новой музыкой



Как сообщает Music-News.com, гитарист Rolling Stones Keith Richards в подкасте Rolling Stone Music Now рассказал, что группа работает над новой музыкой.



Richards сказал:



«Мы работаем практически по всем направлениям. В данный момент мы ощущаем, как возвращаемся. Мы только что завершили тур, и все решают, что делать в этом году. Кроме того, приближается 60-летие Stone, и я думаю, что мы определённо что-то сделаем. Сейчас мне ещё рановато говорить о том, как сложится год, особенно с учётом того, что с нами остаётся старый добрый COVID. Но я надеюсь, мы обойдём всё это и двинемся дальше. В этом году должно быть много интересной музыки».







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