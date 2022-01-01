Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 21
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа» 9
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 9
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном 8
*PHILIP ANSELMO ощущает себя ROB'ом HALFORD'ом 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 21
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
[= ||| все новости группы



*

The Rolling Stones

*



22 мар 2022 : 		 KEITH RICHARDS намекнул, что THE ROLLING STONES работают над новой музыкой

15 мар 2022 : 		 THE ROLLING STONES отметят 60-летие в туре

14 мар 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли Уоттса THE THE ROLLING STONES звучали бы иначе»

19 янв 2022 : 		 THE ROLLING STONES вместе с V-MODA выпускают наушники

14 янв 2022 : 		 В честь THE ROLLING STONES выпустили марки

11 ноя 2021 : 		 THE ROLLING STONES сотрудничают с Tommy Jeans

28 сен 2021 : 		 THE ROLLING STONES отыграли первое шоу без Чарли

24 сен 2021 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

30 авг 2021 : 		 LARS ULRICH — о Чарли Уоттсе

28 авг 2021 : 		 THE ROLLING STONES почтили память Чарли Уоттса

27 авг 2021 : 		 THE ROLLING STONES поедут в тур

25 авг 2021 : 		 Участники BLACK SABBATH почтили память Чарли Уоттса

25 авг 2021 : 		 PETER CRISS о Чарли Уоттсе

24 авг 2021 : 		 Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John и другие о Чарли Уоттсе

24 авг 2021 : 		 Умер барабанщик THE ROLLING STONES

20 авг 2021 : 		 Нереализованный трек THE ROLLING STONES

6 авг 2021 : 		 Барабанщик THE ROLLING STONES пропустит тур

23 июл 2021 : 		 THE ROLLING STONES едут в тур

31 май 2021 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

14 май 2021 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет летом

5 май 2021 : 		 Новая коллекция THE ROLLING STONES

17 дек 2020 : 		 THE ROLLING STONES выбрали BMG

21 авг 2020 : 		 THE ROLLING STONES открывают магазин

8 авг 2020 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

23 июл 2020 : 		 Ранее не публиковавшаяся песня THE ROLLING STONES с JIMMY PAGE

10 июл 2020 : 		 Переиздание THE ROLLING STONES выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KEITH RICHARDS намекнул, что THE ROLLING STONES работают над новой музыкой



zoom
Как сообщает Music-News.com, гитарист Rolling Stones Keith Richards в подкасте Rolling Stone Music Now рассказал, что группа работает над новой музыкой.

Richards сказал:

«Мы работаем практически по всем направлениям. В данный момент мы ощущаем, как возвращаемся. Мы только что завершили тур, и все решают, что делать в этом году. Кроме того, приближается 60-летие Stone, и я думаю, что мы определённо что-то сделаем. Сейчас мне ещё рановато говорить о том, как сложится год, особенно с учётом того, что с нами остаётся старый добрый COVID. Но я надеюсь, мы обойдём всё это и двинемся дальше. В этом году должно быть много интересной музыки».

KEITH RICHARDS Reveals There Will Be New Music From THE ROLLING STONES This Year




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )
22 мар 2022, 19:54
Я пару лет назад думал, что они вот-вот выпустят что-нибудь новенькое, но тогда оказалось ждать ещё долго. Что ж, наряду с новым альбомом Ганзов, полноформатная работа Роллингов находится в списке самых ожидаемых музыкальных событий.:)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 211

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом