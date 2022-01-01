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The Rolling Stones

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Фрагмент новых релизов THE ROLLING STONES



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THE ROLLING STONES 13 мая на UMe выпустят концертный релиз "Live At The El Mocambo", в основу которого легло одно из двух выступлений в марте 1977 года, которое проходило в одном из клубов Торонто на 300 человек. Альбом будет доступен на двойном CD, 4-х винилах (чёрном и неоновом) и в цифровом варианте. Основу составит запись с выступления пятого марта, плюс три бонуса с шоу четвертого марта. Визуальный ряд к “Tumbling Dice” и “Hot Stuff” доступен ниже.

Трек-лист:

Disc 1:
"Honky Tonk Woman"
"All Down The Line"
"Hand Of Fate"
"Route 66"
"Fool To Cry"
"Crazy Mama"
"Mannish Boy"
"Crackin’ Up"
"Dance Little Sister"
"Around And Around"
"Tumbling Dice"


Disc 2:
"Hot Stuff"
"Star Star"
"Let’s Spend The Night Together"
"Worried Life Blues"
"Little Red Rooster"
"It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)"
"Rip This Joint"
"Brown Sugar"
"Jumpin’ Jack Flash"
"Melody"
"Luxury"
"Worried About You"

THE ROLLING STONES Release Previously Unheard Recordings From 1977 El Mocambo Shows;




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