Фрагмент новых релизов THE ROLLING STONES



THE ROLLING STONES 13 мая на UMe выпустят концертный релиз "Live At The El Mocambo", в основу которого легло одно из двух выступлений в марте 1977 года, которое проходило в одном из клубов Торонто на 300 человек. Альбом будет доступен на двойном CD, 4-х винилах (чёрном и неоновом) и в цифровом варианте. Основу составит запись с выступления пятого марта, плюс три бонуса с шоу четвертого марта. Визуальный ряд к “Tumbling Dice” и “Hot Stuff” доступен ниже.



Трек-лист:



Disc 1:

"Honky Tonk Woman"

"All Down The Line"

"Hand Of Fate"

"Route 66"

"Fool To Cry"

"Crazy Mama"

"Mannish Boy"

"Crackin’ Up"

"Dance Little Sister"

"Around And Around"

"Tumbling Dice"





Disc 2:

"Hot Stuff"

"Star Star"

"Let’s Spend The Night Together"

"Worried Life Blues"

"Little Red Rooster"

"It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)"

"Rip This Joint"

"Brown Sugar"

"Jumpin’ Jack Flash"

"Melody"

"Luxury"

"Worried About You"







