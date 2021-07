сегодня



THE ROLLING STONES едут в тур



THE ROLLING STONES объявили даты перенесенного с 2020 года тура по США. Билеты поступают в продажу с тридцатого июля, все ранее купленные — действительны.



Даты:



Sep. 26 - St. Louis, MO @ The Dome at America’s Center



Sep. 30 - Charlotte, NC @ Bank Of America Stadium



Oct. 04 - Pittsburgh, PA @ Heinz Field



Oct. 09 - Nashville, TN @ Nissan Stadium



Oct. 13 - New Orleans, LA @ New Orleans Jazz and Heritage Festival



Oct. 17 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium



Oct. 24 - Minneapolis, MN @ U.S. Bank Stadium



Oct. 29 - Tampa, FL @ Raymond James Stadium



Nov. 02 - Dallas, TX @ Cotton Bowl Stadium



Nov. 06 - Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium



Nov. 11 - Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadium



Nov. 15 - Detroit, MI @ Ford Field



Nov. 20 - Austin, TX @ Circuit of The Americas



Трейлер к туру доступен ниже.











