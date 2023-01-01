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*Новое видео группы METALLICA 50
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 35
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 25
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 22
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
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The Rolling Stones

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23 янв 2023 : 		 THE ROLLING STONES в TikTok

11 янв 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

21 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

19 дек 2022 : 		 Виртуальное шоу от THE ROLLING STONES

13 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза THE ROLLING STONES

5 дек 2022 : 		 Вышла монета в честь THE ROLLING STONES

1 дек 2022 : 		 Концертный релиз THE ROLLING STONES выйдет зимой

15 ноя 2022 : 		 THE ROLLING STONES в моно

31 окт 2022 : 		 Новый альбом THE ROLLING STONES выйдет летом

6 июл 2022 : 		 Видео с выступления THE ROLLING STONES

5 июл 2022 : 		 Биография барабанщика THE ROLLING STONES выйдет осенью

14 июн 2022 : 		 У вокалиста THE ROLLING STONES две полоски

9 май 2022 : 		 Фрагмент новых релизов THE ROLLING STONES

16 апр 2022 : 		 Переиздание THE ROLLING STONES выйдет летом

26 мар 2022 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет весной

22 мар 2022 : 		 KEITH RICHARDS намекнул, что THE ROLLING STONES работают над новой музыкой

15 мар 2022 : 		 THE ROLLING STONES отметят 60-летие в туре

14 мар 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли Уоттса THE THE ROLLING STONES звучали бы иначе»

19 янв 2022 : 		 THE ROLLING STONES вместе с V-MODA выпускают наушники

14 янв 2022 : 		 В честь THE ROLLING STONES выпустили марки

11 ноя 2021 : 		 THE ROLLING STONES сотрудничают с Tommy Jeans

28 сен 2021 : 		 THE ROLLING STONES отыграли первое шоу без Чарли

24 сен 2021 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

30 авг 2021 : 		 LARS ULRICH — о Чарли Уоттсе

28 авг 2021 : 		 THE ROLLING STONES почтили память Чарли Уоттса

27 авг 2021 : 		 THE ROLLING STONES поедут в тур
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|||| сегодня

THE ROLLING STONES в TikTok



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THE ROLLING STONES официально зарегистрировались в TikTok. Теперь у поклонников есть возможность запилить микс Start Me Up", "It's Only Rock 'N Roll (But I Like It)", "Miss You" и других треков.




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