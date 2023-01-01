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KEITH RICHARDS не исключает, что ROLLING STONES будут выступать в виде голограмм



В новом интервью для канала Apple Music 1 Keith Richards обсудил вероятность того, что однажды группа THE ROLLING STONES станет объектом шоу цифровых аватаров в стиле ABBA. 79-летний гитарист сказал:



«Я, конечно, не исключаю такой возможности. Я уверен, что это обязательно произойдёт. Хочу ли я этого? Это уже совсем другое дело. Но я не знаю, хочу ли я дожить до такого момента. Но в то же время это будет зависеть не от меня, не так ли?»







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