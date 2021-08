сегодня



Нереализованный трек THE ROLLING STONES



THE ROLLING STONES двадцать второго октября выпустят юбилейную версию альбома "Tattoo You", в которую войдет несколько ранее нереализованных треков. Один из них, "Living In The Heart Of Love", доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



CD1 - Tattoo You (2021 Remaster)

"Start Me Up" – 2021 Remaster

"Hang Fire" – 2021 Remaster

"Slave" – 2021 Remaster

"Little T&A" – 2021 Remaster

"Black Limousine" – 2021 Remaster

"Neighbours" – 2021 Remaster

"Worried About You" – 2021 Remaster

"Tops" – 2021 Remaster

"Heaven" – 2021 Remaster

"No Use In Crying" – 2021 Remaster

"Waiting On A Friend" – 2021 Remaster





CD2 - Lost & Found: Rarities

"Living In The Heart Of Love"

"Fiji Jim"

"Trouble's A Comin"

"Shame Shame Shame"

"Drift Away"

"It’s A Lie"

"Come To The Ball"

"Fast Talking Slow Walking"

"Start Me Up" (Early Version)













